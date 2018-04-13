OHAL Komisyonu, 12 bin KHK başvurusunu karara bağladığını açıkladı

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, bugüne kadar meslekten ihraç edilenlere ilişkin 12 bin başvuruyu sonuçlandırdı. Komisyon, 310 başvuru için mesleğe iade kararı verdi.

108 BİN BAŞVURU YAPILDI

Komisyondan yapılan açıklamaya göre, meslekten ihraç edilenler, bursu kesilen öğrenciler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli, kapatılan kurum ile kuruluşlara ilişkin başvurulara bakmak üzere 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kurulan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna 108 bin 660 müracaat yapıldı.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, tamamlanan ve incelemeleri sona eren başvurulara yönelik 22 Aralık 2017'den itibaren karar vermeye başladı. Buna göre, komisyon, bugün itibarıyla 12 bin başvuruyu sonuçlandırarak, 310 müracaat için mesleğe iadeye hükmetti.

9700 BAŞVURU REDDEDİLDİ

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, başvurulardan 9 bin 700'ünü reddederken, bu arada bazı KHK'lar ile göreve iade edilen bin 990 başvuru için de ön inceleme kararı aldı.

Komisyonda, 96 bin 660 başvurunun incelenmesi ise devam ediyor.