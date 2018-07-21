OHAL Komisyonu'ndan 1560 iade kararı

Türkiye'de 2 yıl süren OHAL dönemi resmen sona erdi. Süreçte KHK'larla 125 bin 678 kamu görevlisi ihraç edilirken, çok sayıda kurum ve kuruluşu da kapatıldı. KHK’larla toplam 131 bin 922 tedbir işlemi (ihraç, rütbe sökme, kapatma vb.) gerçekleştirildi. KHK'larla tesis edilen işlemlere karşı başvuru mercii olarak kurulan OHAL İnceleme Komisyonu’na 110 bin 84 kişi başvurdu.

1560 İADE KARARI



22 Aralık 2017’den itibaren karar vermeye başlayan Komisyon, bugüne kadar yaklaşık 26 bin başvuru dosyasını sonuçlandırdı. Bunların 22 bin 440’ı hakkında ret kararı verildi. Komisyon 1560 kamu görevlisinin başvurusunu ise kabul ederek görevlerine iadelerini sağladı. Yine komisyonun ön incelemesinden sonra 2 bin kişi KHK ile görevlerine iade edildi.

SON KHK İÇİN SON TARİH 5 EYLÜL



Komisyon kararları tebliğ edilmek üzere kişilerin en son görev yaptığı kurumlara teslim ediliyor. Başvurusu kabul edilen kişilerin atama işlemi, ilgisine göre Devlet Personel Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılıyor. Komisyon kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara 19. ve 20. İdare Mahkemelerinde iptal davası açılabiliyor. Son yayımlanan 701 sayılı KHK ile hakkında işlem yapılanlar, Komisyona 5 Eylül 2018’e kadar başvurabilecek. Bu KHK ile de 18 bin 600 kişi ihraç edilmişti.