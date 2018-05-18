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OHAL Komisyonundan son dakika karar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 10:17 | Son Güncelleme

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, bugüne kadar meslekten ihraç edilenlere ilişkin 17 bin başvuruyu sonuçlandırdı. Komisyon, 660 başvuru için mesleğe iade kararı verdi.

OHAL Komisyonundan son dakika karar!

Meslekten ihraç edilenler, bursu kesilen öğrenciler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli, kapatılan kurum ile kuruluşlara ilişkin başvurulara bakmak üzere 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kurulan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna 108 bin 905 müracaat yapıldı.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, tamamlanan ve incelemeleri sona eren başvurulara yönelik 22 Aralık 2017'den itibaren karar vermeye başladı. Buna göre, komisyon, bugün itibarıyla 17 bin başvuruyu sonuçlandırarak, 660 müracaat için mesleğe iadeye hükmetti.

Başvurulardan 14 bin 350'sini reddeden Komisyon, bazı KHK'lar ile göreve iade edilen bin 990 başvuru için de ön inceleme kararı aldı. Komisyonda, 91 bin 905 başvurunun incelenmesi ise devam ediyor.

KARARLAR KURUMLARA ELDEN TESLİM EDİLİYOR

Kararlar, başvurucuların en son görev yaptığı kurumlara gönderiliyor. Komisyon, kararların hızlı ulaşmasının sağlanması amacıyla posta yolunu tercih etmiyor. Kabul ve ret kararları, komisyon personeli tarafından ilgili kurumlara elden teslim ediliyor.
Başvurusu kabul edilenler, Devlet Personel Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu tarafından 15 gün içerisinde kadro unvanına uygun görevlere atanıyor.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun ret kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara 19. ve 20. idare mahkemelerine iptal davası açılabiliyor.

Başvurucular, "ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr" internet adresindeki "OHAL Komisyonu Başvuru Takip Sistemi" üzerinden başvurularıyla ilgili bilgi alabiliyor.

YARGI KARARLARI TAKİP EDİLİYOR

Öte yandan Komisyon, karar aşamasından önce hakkında soruşturma açılan veya dava bulunan başvurucularla ilgili süreçleri de Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden takip ediyor. Komisyon, hakkında takipsizlik ve beraat kararı verilenlerin dosyalarına öncelik veriyor.

Başvuruların kısa sürede değerlendirilerek sonuçlandırılması için çalışmalarına hız veren Komisyon, haftada bin 100 dosyada karar verecek aşamaya geldi.

AA

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Anahtar Kelimeler:
OHAL OHAL Komisyonu ihraç

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
AKP antalya vekili kızı bürodan çıktı göreve iade edildi AKP erzurum vekilinin kardeşi iaede edildi AKP li torpillik varsa tamamdır olan garibana oldu oysa fetocular AKP içinde yerli yerinde duruyor asker kaçağı damat ferit bozoğlan ergenekon ve balyoz kumpascisi samil
görevi iade edilenleri pasif görevlere almakta fayda var
@izmirlierol merak etme tazminat davaları ile paran cebinden çıkınca anlarsın pasif görevleri ....
iade %0,038 kimi kandırıyorsunuz. yanlışlıkla ihraç ettiğiniz kendi adamlarınızı almak için komisyon kuruyorsunuz. komisyondaki 6 kişiyi Allaha havale ediyorum
Yandaş yazar dilipak FETO bakanlar kurulunda dedi.... Şayet adalet olsaydı fetoya her istediğini verdiğini ITİRAF edenler TÜRK ordusuna ERGENEKON BALYOZ kumpaslarini kuran TÜRKLÜK düşmanı PAPA çocukları hesap verirdi çaldıkları şehit aileleri ve gazilere dağıtılirdi
bırakın artık şunları haber yapmayın
@ercucem ananı haber yapsalar daha iyi olur
Geç gelen adalet adalet değil mazluma zulümdür sayenizde insanlar dinden islamdan uzaklaştı dünün 28 şubatçılarından hiç bir farkınız yoktur bence
Ey Türkiye ileride 100 binlerce mağdurun tazminat davalarına hazır ol.
anayasada suç işlediği sabit olmayan kimseyi işinden ekmeğinden edemezsiniz. kolay değil o üniversiteleri kazanmak bitirmek kpssyi kazanmak. suçluyla suçusuzu ayırın. Allaha inancınız varsa ayırırsınız.
dayısı olanlar hadi işi yaptınız!! garibanlar siz sevinmeyin!!
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