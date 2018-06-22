OHAL Komisyonunun mesleğe iade ettiği kişi sayısı bini aştı

KEMAL KARADAĞ - Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, bugüne kadar meslekten ihraç edilenler, kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin 21 bin 500 başvuruyu sonuçlandırdı. Komisyon, mesleğe iade ve kapatılan kurum ile kuruluşların açılmasına yönelik bin 300 başvuruda kabul kararı verdi.

AA muhabirinin Komisyon yetkililerinden aldığı bilgiye göre, meslekten ihraç edilenler, bursu kesilen öğrenciler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli, kapatılan kurum ile kuruluşlara ilişkin başvurulara bakmak üzere, 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kurulan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna 108 bin 905 müracaat yapıldı.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, tamamlanan ve incelemeleri sona eren başvurulara yönelik 22 Aralık 2017'den itibaren karar vermeye başladı.

Bugün itibarıyla 21 bin 500 başvuruyu sonuçlandıran Komisyon, bin 300 müracaatı kabul etti. Komisyonun kabul kararıyla bin 289 başvuruda mesleğe iadeye, kapatılan 9 dernek, bir yerel televizyon kanalı ve özel öğrenci yurdunun da açılmasına hükmedildi.