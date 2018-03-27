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OHAL niye devam ediyor?

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 07:09 | Son Güncelleme

Ahmet Hakan, bugünkü "FETÖ bittiyse OHAL niye?" başlıklı yazısında Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin ve Başbakan Binali Yıldırım'ın OHAL ile ilgili sözlerine değinerek "OHAL niye devam ediyor?" diye sordu.

OHAL niye devam ediyor?

Ahmet Hakan, Olağanüstü Hal'in (OHAL) devamına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"MİLLİ Savunma Bakanı Nurettin Canikli...

Şöyle diyor:

“Askeri kurumlardaki FETÖ tehlikesi ortadan kalktı.”

*

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin...

Şöyle diyor:

“FETÖ ile mücadele, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde nihayete ermiştir.”

*

Başbakan Binali Yıldırım...

Diyor ki...

“Bu karanlık zihniyet, bugün yargı camiamızdan tamamen temizlendi.”

*

Yani durum şu:

En yetkili ağızlar, FETÖ’nün...

  • Askeriyeden...

  • Eğitimden...

  • Yargıdan...

Tamamen temizlendiğini ilan ediyorlar.

*

Bu durumda sormak gerekir:

OHAL niye devam ediyor?"

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Anahtar Kelimeler:
OHAL FETÖ binali yıldırım Ahmet Hakan

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