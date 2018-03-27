Ahmet Hakan, Olağanüstü Hal'in (OHAL) devamına ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"MİLLİ Savunma Bakanı Nurettin Canikli...
Şöyle diyor:
“Askeri kurumlardaki FETÖ tehlikesi ortadan kalktı.”
*
Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin...
Şöyle diyor:
“FETÖ ile mücadele, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde nihayete ermiştir.”
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Başbakan Binali Yıldırım...
Diyor ki...
“Bu karanlık zihniyet, bugün yargı camiamızdan tamamen temizlendi.”
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Yani durum şu:
En yetkili ağızlar, FETÖ’nün...
Askeriyeden...
Eğitimden...
Tamamen temizlendiğini ilan ediyorlar.
*
Bu durumda sormak gerekir:
OHAL niye devam ediyor?"
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