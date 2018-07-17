OHAL torbasında bedelli dışında 3 sürpriz daha!

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın edindiği bilgiye göre, bedelli askerlik ile ilgili koşullar ortaya çıkarken torba yasa teklifine eklenen diğer sürpriz maddeler şöyle:
Teklife eklenen madde ile Kanal İstanbul'un yap-işlet-devret yöntemiyle ihaleye çıkarılmasına olanak tanınıyor.
Bir diğer düzenleme de şans oyunları ile ilgili. Düzenleme ile Spor Toto'nun dağıtacağı ikramiye oranı ciddi oranda artıyor. Gerekçe de amacın yasa dışı bahis oyunlarının önüne geçmek olduğu belirtildi.
Teklifte sağlık personeline de yıpranma hakkı verildi. Sağlık personeli bundan böyle ağır işte çalışan personel gibi 60 günlük yıpranma hakkını elde edecek.
Bedelli askerlikte flaş gelişme! 25 değil 28 gün olacak!
Meteoroloji'den İstanbul için yağış uyarısı! Marmara'da Edirne'yi vuran şiddetli sağanak İstanbul'a geliyor
Olay yaratacak ifade! 'Muharrem İnce sarhoştu' iddiasını o mu ortaya attı?
Fareler İrlanda'yı işgal etti! Durdurulamıyor!
Bir zamanlar göçmen olarak geldiği ülkede şimdi paraya para demiyor
Tatil cennetinde tsunami şoku!
CHP'de son dakika gelişmesi! Muhalifler imza sayısını açıkladı
Yozgat'ta 8 milyon yıllık fosil!
Gelini almaya kayıkla geldi! Görenler şaşkına döndü
Bodrum’da alevli gece! Mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı
Okuyucu Yorumları 0 yorum