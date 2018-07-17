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OHAL torbasında bedelli dışında 3 sürpriz daha!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 20:24 | Son Güncelleme

OHAL yerine geçecek yasa teklifine bedelli askerlik dışında 3 sürpriz madde daha eklendi.

OHAL torbasında bedelli dışında 3 sürpriz daha!

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın edindiği bilgiye göre, bedelli askerlik ile ilgili koşullar ortaya çıkarken torba yasa teklifine eklenen diğer sürpriz maddeler şöyle:

KANAL İSTANBUL

Teklife eklenen madde ile Kanal İstanbul'un yap-işlet-devret yöntemiyle ihaleye çıkarılmasına olanak tanınıyor.

SPOR TOTO ARTIYOR

Bir diğer düzenleme de şans oyunları ile ilgili. Düzenleme ile Spor Toto'nun dağıtacağı ikramiye oranı ciddi oranda artıyor. Gerekçe de amacın yasa dışı bahis oyunlarının önüne geçmek olduğu belirtildi.

SAĞLIK PERSONELİNE YIPRANMA

Teklifte sağlık personeline de yıpranma hakkı verildi. Sağlık personeli bundan böyle ağır işte çalışan personel gibi 60 günlük yıpranma hakkını elde edecek.

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Muharrem Sarıkaya spor toto OHAL bedelli askerlik

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