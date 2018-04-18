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OHAL'in uzatılması kararı Resmi Gazete'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 21:44 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde uygulanan OHAL'in 19 Nisan'dan itibaren 3 ay süreyle uzatılmasına ilişkin TBMM kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye genelinde uygulanan olağanüstü halin (OHAL) 19 Nisan'dan itibaren 3 ay süreyle uzatılmasına ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan kararda, ülke genelinde devam etmekte olan OHAL uygulamasının 19 Nisan saat 01.00'dan geçerli olmak üzere 3 ay süre ile uzatılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararının TBMM Genel Kurulunda onaylandığı belirtildi.

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OHAL Olağanüstü halim uzatılması Resmi Gazete

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