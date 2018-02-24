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ÖHO’lara Ankarakart çalışması sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2018 12:47 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Ankara Keresteciler Odasını ve Şehir İçi Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odasını kabul etti.

ÖHO’lara Ankarakart çalışması sürüyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Ankara Keresteciler Odasını ve Şehir İçi Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odasını kabul etti. Tuna, Ankarakart’ın Halk Otobüsleri’nde de kullanıma açılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Ankara Keresteciler Odası Başkanı Mehmet Ercan ve Şehir İçi Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Ercan Soydaş’ı ayrı ayrı makamında kabul etti. Tuna, her iki ziyarette de vatandaşa verilen hizmetlerde önceliğin “Vatandaş memnuniyeti” olması gerektiğini vurgulayarak, bu hizmeti veren kesimlerin de bu ilkeye uygun hareket etmelerini istedi.
Ankara Keresteciler Odası Başkanı Ercan ve beraberindeki heyet Başkan Tuna’yı Siteler’e davet etti. Siteler’deki kaldırım ve çevre temizliği konusundaki taleplerini dile getiren Ercan, “Bir Cuma da bizim kooperatifimizi ve Siteler’i ziyaret ederseniz, bizi çok mutlu edersiniz. Tüm esnaf arkadaşlarımız bundan büyük memnuniyet duyacaktır” ifadelerini kullandı.

Ankarakart halk otobüslerinde de kullanılacak
Tuna’nın makamında gerçekleşen ve Başkentli esnafın taleplerini ilettiği ziyaretlerden biri de Ankara Şehir İçi Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Ercan Soydaş ve beraberindeki 10 kişilik heyeti oldu.
Ulaşım hizmetleri konusunda hem vatandaşlardan hem de bu alandaki hizmet sunucularından gelen şikayet ve talepleri dikkate aldığını belirten Başkan Tuna, “Önceliğimiz kesinlikle vatandaş memnuniyeti olmalı. Esnaf arasındaki sıkıntıyı da hatlardan karşılıklı fedakarlıklar yaparak çözebiliriz. Rızık konusunda Allah ne verirse o. Ama vatandaş memnuniyeti önemli. Bizler de sizler de yaptığımız her çalışmayı, önceliği vatandaşlarımızın taleplerini düşünerek gerçekleştirmeliyiz” uyarısında bulundu.
Tuna, Ankarakart’ın Halk Otobüsleri’nde de kullanıma açılması için çalışmaların devam ettiğini vurguladı ve şunları söyledi:
“Özel Halk Otobüsleri’nde de Ankarakart kullanılmasına imkan tanıyan sisteme geçme çalışmalarımız sürüyor. Bu sisteme geçildiği zaman sizin de birçok sıkıntınız çözüme kavuşmuş olacak ve hepsi ortadan kalkacak. Halk otobüslerinin de EGO otobüslerinden bir farkı kalmayacak.”

ÖHO’lara Ankarakart çalışması sürüyor

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