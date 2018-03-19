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OKA Tokat Yatırım Destek Ofisi konağa taşındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 16:59 | Son Güncelleme

OKA Yatırım Destek Ofisi’nin yeni hizmet binası, 2016 yılında başlayan restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla İspirzade Konağı oldu.Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) bünyesinde Tokat’ta hizmet veren Yatırım Destek Ofisi konağa taşındı.

OKA Tokat Yatırım Destek Ofisi konağa taşındı

OKA Yatırım Destek Ofisi’nin yeni hizmet binası, 2016 yılında başlayan restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla İspirzade Konağı oldu.
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) bünyesinde Tokat’ta hizmet veren Yatırım Destek Ofisi konağa taşındı. Kabe-i Mescit Mahallesi Bekir Paşa adresine taşınan OKA Yatırım Destek Ofisi yeni hizmet binasında hizmet vermeye başladı Tokat’ın kültürel ve anıtsal yapılarını içine alan “900 Adımda 900 Yıl” güzergâhı üzerinde “Geleneksel Tokat Evlerinden” oluşan dokusuyla öne çıkan Halit Sokak ile Kuyumcular Çarşısını kesen sokakta yer alan İspirzade Konağı, aynı zamanda mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait Yazmacılar Hanı’na da yakın bir konumda.

İspirzade Konağı
Eski Eserler ve Müzeler Müdürlüğü’nün 14.09.2018 tarih ve 379 sayılı kararı ile “Tokat İl Merkezi Kentsel Sit Alanı ve Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Tespiti” kapsamında gerçekleştirilen toplu tescilde “Taşınmaz Kültür Varlığı” olarak tescil edilen, iç sofalı plan tipine sahip İspirzade Konağı’nın 18. yy sonunda inşa edildiği tahmin edilmektedir.

OKA Tokat Yatırım Destek Ofisi konağa taşındı

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