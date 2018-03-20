'Okan'da Yılın En'leri ödülleri sahiplerini buldu

Merve DUNDAR-Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL, (DHA)- Okan Üniversitesi’nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği ve 26 bin öğrencisinin oylarıyla belirlenen 'Okan’da 'Yılın En’leri' ödül töreniyle sahiplerini buldu. Çok sayıda ünlü ismin katıldığı törende Bekir Okan Özel Ödülü geçtiğimiz Ocak ayında hayatını kaybeden usta sanatçı Münir Özkul'un, Yaşam Boyu Başarı Ödülü yönetmen, oyuncu ve yazar Haldun Dormen’in, Onur Ödülü ise oyuncu Selçuk Yöntem'in oldu.

Törende; sinema, dizi, tiyatro ve moda dünyasından isimlere 11 kategori ve 7 özel ödül verildi. Üniversitenin Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan'ın açılış konuşmasıyla başlayan törende Okan, sanata ve kültüre her daim önem verdiklerini, en iyilerin hocaları ve öğrencileri tarafından seçildiğini söyledi.

Törenin ilk ödülü olan 'Onur Ödülü' oyuncu Selçuk Yöntem'e verildi. Birlik ve beraberliğin en önemli unsurlarından birinin sanatla beraber ve iç içe olmak olduğunu söyleyen Yöntem, "Hepiniz ilerde çok önemli meslek dallarında önemli isimler olacaksınız. Bu yolda ilerlerken sanattan, sanatın dallarından ve okumaktan uzaklaşmayın" dedi.