Okçular 15 Temmuz şehitleri anısına yarışacak

Türkiye Okçuluk Federasyonunca düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Okçuluk Türkiye Kupası'nın açılış seremonisi yapıldı.
İlkadım Okçuluk Salonu yanındaki çim sahada gerçekleştirilecek organizasyon öncesinde düzenlenen seremonide, Türkiye Okçuluk Federasyonu Genel Sekreteri Sirer Aydın, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz ile sporcular yer aldı.
Şampiyonaya 33 ilden 113'ü kadın 308 sporcu katılacak.
Yarın eleme atışlarıyla başlayacak ve 8 Temmuz Pazar günü sona erecek şampiyonada sporcular, klasik ve makaralı yay kategorilerinde mücadele edecek.
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