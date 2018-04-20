Okçular madalyalarını aldı

Okul sporları kapsamında düzenlenen Okul Sporları Okçuluk İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Fatsa İlçe Stadyumunda yapılan müsabakalara yoğun katılım oldu. Turnuvada birinci olan sporcular Ordu’yu 05 Haziran’da Antalya başlayacak Türkiye şampiyonasında temsil edecek.

Turnuvayla ilgili değerlendirme yapan Fatsa Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü ve Okçuluk İl Temsilcisi Halil Bekyürek, “Turnuvamız oldukça zevkli geçti. Turnuvaya yaklaşık 80 civarında sporcu katıldı. Amacımız tüm branşlardaki sporcu sayısını ve kalitesini arttırmak. Bunun için çalışıyoruz. Okçuluk adına son zamanlarda Ordu’da güzel işler yapıyoruz. Turnuvaya baktığımızda sporcularımız güzel puanlar attılar. Şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ki artık Ordu ili Türkiye’de söz sahibi iller arasına girmeye yakın. Burada birinci olan 10 sporcumuz, Antalya’da yapılacak Okul Sporları Türkiye Şampiyonası’nda ilimizi temsil edecek. Sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.