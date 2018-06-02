Antalya'da Okçular Tekkesi Sahur Kupası ve Şehit Kurra Hafız İbrahim Yılmaz anma programı düzenlendi.

Antalya Okçular Tekkesi Gençlik Spor Kulübünce Akdeniz Üniversitesinde gerçekleştirilen iftarın ardından gerçekleştirilen programın açılışında konuşan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, kulübün yakın zamanda kurulmasına rağmen bir sivil toplum örgütünden beklenenin ötesinde faaliyetler yaptığını, verdiği eğitimler ve katıldığı yarışmalarda elde ettiği derecelerle ön plana çıktığını söyledi.

Karaloğlu, katılan bütün sporcuları tebrik ettiğini belirterek dereceye girmekten ziyade "Ya Hak" diyerek ok atmanın önemli olduğunu vurguladı.

Okçular Tekkesi Gençlik Spor Kulübü Başkanı Gamze Uçar ise okçular tekkesinin Osmanlı'da okçuların talim ve ilim aldıkları spor kulübü anlamını taşıdığını söyledi.

Tarihi okçular tekkesinin İstanbul'da bulunduğunu hatırlatan Uçar, "Bu kültür mirasını yaşatmak üzere kurduğumuz kulübümüz kısa sürede büyük yol katetmiştir. Kıymetli yol arkadaşımız Bilal Erdoğan beyefendinin 'Öze dönüş, geriye gidiş olmasın, özümüzü kuşanıp geleceğe yürümek, geleceğimizi daha güçlü temeller üzerine kurmak olsun inşallah' sözü hedefimizdir." dedi.