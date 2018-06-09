Okçular Vakfı Sahur Kupası

İSTANBUL (AA) - Okçular Vakfı tarafından her yıl ramazanda düzenlenen "Sahur Kupası" müsabakalarının dördüncüsü gerçekleştirildi.

Okçular Tekkesi'nde düzenlenen müsabakaya, Vakıf Başkanı Haydar Ali Yıldız, Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan'ın yanı sıra yaklaşık 100 yarışmacı katıldı.

Yarışma, 2 kişilik takımların belirlendiği kura çekimi ile başladı. Isınmak için deneme atışları yapan takımlar, daha sonra müsabaka için atışlarını gerçekleştirdi.

Yarışmada, Ahmet Ülker ve Emrullah Akbulut takım halinde rakiplerini yenerek birinci oldu.

Dereceye girenlerin ödülleri, Bilal Erdoğan tarafından takdim edildi.

Müsabaka sonrasında, vakıf yöneticileri ve yarışmacılar birlikte sahur yaptı.

