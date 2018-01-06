Okçuluk: 2018 Salon Türkiye Şampiyonası

Samsun'da düzenlenen 2018 Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonaya, klasik ve makaralı yayda gençler ve büyükler kategorilerinde 54 kulüpten 191 sporcu katıldı.

Şampiyonanın son gününde sporcular, altın madalya için yarıştı.

Klasik yay gençler erkeklerde Türkiye şampiyonu olan Mete Gazoz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, son 5 Türkiye şampiyonasında birincilik elde edemediğini belirterek, "Bu yıl kendime hedef koydum ve Türkiye şampiyonu olacağıma kendimi inandırdım. O güvenle ve motivasyonla Samsun'a geldim. Sonuç olarak birinciliği kazandım. Bundan sonra birincilik kürsüsünden inmeyeceğim." diye konuştu.

ABD'de yapılacak Salon Dünya Şampiyonası'nda milli formayı giymeye hak kazandığını belirten Mete, burada da birinci olmak istediğini kaydetti.

Şampiyonada 8 kategoride altın madalya kazanan sporcular şöyle:

Klasik yay büyük erkekler: Burak Bereket (Samsun Gençlik Spor Kulübü)

Klasik yay büyük kadınlar: Elif Deniz Haberal (Şenok Okçuluk Spor Kulübü)

Makaralı yay büyük erkekler: Arman Javanshir (Ankara Okçuluk İhtisas Spor Kulübü)

Makaralı yay büyük kadınlar: Gizem Elmaağaçlı (Spor AŞ Gençlik ve Spor Kulübü)

Klasik yay genç erkekler: Mete Gazoz (İstanbul Okçuluk Gençlik Spor Kulübü)

Klasik yay genç kızlar: Gökçe Demirel (Isparta Bölge Spor)

Makaralı yay genç erkekler: Mahsum Çiçek (Okçular Vakfı Spor Kulübü)

Makaralı yay genç kızlar: Betül Demirtaş (Kırşehir, ferdi)

(AA)