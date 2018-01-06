"Okçuluk Benim Sporum Projesi" tanıtım programı

Son Güncelleme 31 dakika önce GÜNCEL HABERLERİ | 06.01.2018 14:51 |31 dakika önce

- Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Erdoğan: - "Eğitim, gelişim, terbiye elbette sadece dersten ibaret değil, sadece okuldan ibaret değil ancak girdiğimiz sarmal bizi hemen hemen beden eğitimi dersinin kaldırılmasına kadar götürecek diye korkuyorum. Gençlerimizin daha çok sporla zaman geçirmesi çok önemli" - "Ama bakıyorsunuz müzik, resim, spor, beden eğitimi dersleri her zaman bütün müfredat sistemi içerisinde geri planda kalıyor, geri planda bırakılıyor. Halbuki bugün bilimsel olarak da kan

İSTANBUL (AA) - Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanvekili Bilal Erdoğan, "Eğitim, gelişim, terbiye elbette sadece dersten ibaret değil, sadece okuldan ibaret değil ancak girdiğimiz sarmal bizi hemen hemen beden eğitimi dersinin kaldırılmasına kadar götürecek diye korkuyorum. Gençlerimizin daha çok sporla zaman geçirmesi çok önemli." dedi. Bilal Erdoğan, Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki "Okçuluk Benim Sporum Projesi" tanıtım programında yaptığı konuşmada, 5 yıl önce faaliyetlerine başlayan Okçular Vakfı'nın artık "çok hayati ve kritik bir eşiğe" geldiğini söyledi. Okçuluk Vakfı'nda çalışmaları tasarlarken sistemli ve bilimsel olmaya özen gösterdiklerini belirten Erdoğan, öncelikle Türkiye'de okçuluğun yaygınlaşmasının, popülerleşmesinin, gelişmesinin önündeki engellerin neler olduğunu tespit etmeye çalıştıklarını anlattı. Türkiye'de antrenör eksikliği yaşandığını ve okçuluğa ilgi duyan insanların bu ilgilerini kanalize edecekleri ortam ve imkanların kısıtlı olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bugün Okçular Vakfımız, Okmeydanı'nda gerçekten tıka basa dolu, gece gündüz, hafta içi hafta sonu demeden 7'den 70'e sporcuların gidip geldiği, okçuluğu öğrendiği bir merkez haline geldi. Bugüne kadar çeşitli kurumlarla yaptığımız çalışmalar neticesinde, birçok antrenörlük eğitimini de gerçekleştirmeyi başardık. Bunun ötesinde ekipmanın pahalı olmasını aşmak için birçok paydaşla bu ekipmanları yerli, milli ve ekonomik şartlarda ürettirebilir miyiz diye çalışmalar yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Hem olimpik başlangıç yayını hem klasik geleneksel yayımızı imal ettirmeye gayret ediyoruz." - Kapsamlı bir eğitim programı hazırlandı Okçuluk eğitiminin yaygınlaşması için kapsamlı bir eğitim programına da imza attıklarına değinen Erdoğan, video ve fotoğraflarla tamamen online alınabilecek, birçok dilde ulaşılabilir eğitim programını tamamladıklarını bildirdi. Bu eğitim programının okçuluk eğitiminin yaygınlaşmasına olanak sağlayacağını ifade eden Erdoğan, Okmeydanı'nda bugüne kadar 70 binin üzerinde kişiye okçuluğu tanıtmayı başardıklarının altını çizdi. Şu anda 200'ün üzerinde performans sporcusunun da müsabakalara hazırlandığına değinen Erdoğan, "Kendi klasmanlarında madalya için yarışıyor milli sporcularımız. Uluslararası müsabakalara katılan sporcularımız İstiklal Marşı'mızı dinletiyor, bayrağımızı göndere çektiriyor." ifadelerini kullandı.

Bilal Erdoğan, bu yolculukta artık olimpik başarılara da yürümeye başladıklarının altını çizerek, 2016 yılında bir paralimpik sporcusunun olimpiyatlara katılmaya hak kazandığını hatırlattı. - "Okullarda hareket etmek için daha çok zaman ayırmalıyız" Okçuluğu "Bizim sporumuz" diye nitelendiren Bilal Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Eğitim, gelişim, terbiye elbette sadece dersten ibaret değil, sadece okuldan ibaret değil ancak girdiğimiz sarmal bizi hemen hemen beden eğitimi dersinin kaldırılmasına kadar götürecek diye korkuyorum. Gençlerimizin daha çok sporla zaman geçirmesi çok önemli. Bir hocamın ifadesi var, 'Aslında önemli olan spor, müzik, dil bilgisi ve bunun kullanımı.' Ama bakıyorsunuz müzik, resim, spor, beden eğitimi dersleri her zaman bütün müfredat sistemi içerisinde geri planda kalıyor, geri planda bırakılıyor. Halbuki bugün bilimsel olarak da kanıtlanmış bir gerçek, hareket olmadan nörolojik iletişim kısıtlı kalıyor. Beynin hareketi, aktivasyonu kısıtlı kalıyor. Allah izin verirse, imkanlar elverdiğince okullarımızda hareket etmek için daha çok zaman ayırmak zorundayız. Hele hele bunu, 'Benim sporum.' diyebileceğimiz geleneksel sporlarımız üzerinden yaparsak, okçulukla yaparsak, güreş sporlarımızla yaparsak, imkanı olan okullarımızda binicilik ile yapabilirsek bunlar bizim milli ata sporlarımızdır, o zaman sadece hareket etmiş olmayız, çocuklarımızı tamamen bir değerler manzumesiyle geçmişinden geleceğe hazırlamış oluruz."