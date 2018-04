Okçuluk kültürü Bursa’da yaşatılıyor

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Okçular Vakfı tarafından düzenlenen ‘Geleneksel Türk Okçuluğu Bölge Elemeleri’ dolayısıyla Bursa’ya gelen 11 ilden 874 sporcu, İstanbul’da yapılacak Fetih Kupası’na katılmak için ter döküyor.

Atatürk Stadyumu alanında Mehter Takımı’nın marşlarıyla başlayan ‘Uluslararası Fetih Kupası Geleneksel Türk Okçuluğu Bölge Elemeleri’ protokol programına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile birlikte Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ile İstanbul Milletvekili ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Haydar Ali Yıldız ve AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman da katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, programda yaptığı konuşmada, “Atalarımızdan miras kalan geleneksel sporlarımız, sadece bir spor dalı olmaktan öte içinde bir kültürü barındırır. Binlerce yıl öncesinden bugünlere kadar gelen geleneksel spor oyunlarımız; inançlarımızla, örf ve adetlerimizle şekillenip, bizim kimliğimizin bir parçası olmuşlardır. Okçuluk da bu manada önemli değerlerimizden biridir. Bu değerimizi yaşatmak için farklı etkinlikler yapılıyor” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bu tür etkinlikleri önemsediğini ifade eden Başkan Aktaş, “Bu yıl 6. kez gerçekleştirilecek olan Uluslararası Fetih Kupası Geleneksel Türk Okçuluğu Bölge Elemeleri, Bursa’da devam ediyor. Okçular Vakfı’nın düzenlediği etkinlik, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Bursa Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Okçular Vakfı Spor Kulübü ve Dünya Etnospor Konfederasyonu destekleriyle gerçekleştiriliyor. Fetih Kupası’na yoğun katılım talebi nedeniyle bölge elemeleri gerçekleştiriliyor. Bursa’nın yanı sıra İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Kocaeli, Sakarya, Kütahya, Balıkesir, Manisa ve İzmir’den toplam 874 sporcu ok atıyor, ‘Puta Okçuluğu’, ‘Menzil Okçuluğu’, ‘Mas Güreşi’, ‘Aşık Atma’ ve ‘Mangala’ etkinlikleri de yapılıyor” dedi.

Okçuluğun belli ilkeleri ve kuralları bulunan bir spor olduğunu kaydeden Başkan Aktaş, “Okçuluk, bünyesinde disiplin ve atış teknikleri barındıran geleneksel bir değerimizdir. Türklerin Orta Asya’dan Anadolu’ya getirdiği geleneklerden biridir. Her ne kadar bir savaş sanatı olarak ortaya çıkmışsa da ahlaki ilkelere ve idmana dayalı bir spor dalı hâline getirilmiş, 15. yüzyıldan itibaren ise ok meydanları ve okçuluk tekkeleri gibi özel alanlara sahip düzenli bir spor faaliyeti hâline gelmiştir” şeklinde konuştu.

Başkan Aktaş, aynı zamanda Yunuseli Havaalanı’nda da müsabakaların sürdüğünü hatırlatarak, “Hem bir spor dalını inşa ederken hem de bir kültürü ve anlayışı, tanıtmak ve yaşatmak adına icra edilen bu sporu önemsiyoruz” dedi.

Ecdat emaneti gelecek nesillere aktarılıyor

Okçular Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı ve İstanbul Milletvekili Haydar Ali Yıldız ise konuşmasında okun medeniyet yolculuğunda fetihlere şahit olmuş önemli bir değer olduğunu vurguladı. Ecdadın bıraktığı emaneti gelecek nesillere aktarma sorumluluğu üstlendiklerini söyleyen Yıldız, Türk Okçuluğu, Osmanlı Okçuluğu, Modern Okçuluk branşlarında sporcuların müsabakalara katıldığını ve her 29 Mayıs’ta da İstanbul’un fethi nedeniyle ‘Fetih Müsabakaları’nı düzenlediklerini vurguladı.

Osmanlı’nın kurulduğu Bursa’da ve Türkiye’nin 4 bir yanında bu tür organizasyonların devam edeceğini ifade eden Yıldız, gençlerin kendi tarih ve medeniyetlerini öğrenip kültürel değerlerini gelecek nesillere aktarmalarının önemine vurgu yaptı. Programa ev sahipliği yapan Başkan Aktaş’a teşekkür eden Yıldız, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan’ın da yurtdışında oluşu nedeniyle Bursa’daki programa katılamadığını sözlerine ekledi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu da “Nasıl ki Osmanlı Selçuklu’dan bir kopuş değilse Cumhuriyet de Osmanlı’dan kopuş değildir. Geleneksel değerlerimizi sahiplenip gelecek kuşaklara aktarmak durumundayız. Okçuluk, sadece kas gücüne dayanan bir spor değil, bir ruhun yansımasıdır” dedi.

Bursa’nın büyük medeniyetin başkenti olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, “Bursa’nın aynı zamanda tarihin çıkış noktası ve dirilişin bir mekanı olduğunu da aklımızdan çıkarmamalıyız. Fetih Kupası elemelerinin Bursa’da yapılması çok önemlidir. Kadim değerlerimize tutunacağız, bizi biz yapan değerlere, kendimize ve geçmişimize sahip çıkarak Yeni Türkiye’ye yürüyeceğiz” dedi.

Türkiye’nin yaş ortalamasının 30 olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, gençlerin kendilerini yetiştirirken tarihi değerleri bilmelerinin gereğine de işaret etti ve etkinliğin Bursa için bir gelenek haline gelmesinin önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Okçular Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı ve İstanbul Milletvekili Haydar Ali Yıldız, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ile Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a, okçuluk eğitimini tamamlayanlara verilen icazetname örneklerinin yer aldığı tabloları hediye etti.

Başkan Aktaş, ok attı

Başkan Aktaş, daha sonra Çavuşoğlu ile birlikte puta okçuluğu alanında ok attı ve alanda oluşturulan stantları ve çadırları gezdi. Aynı zamanda Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu’nun oğlu Mert Sezai Çavuşoğlu da puta okçuluğu alanında ok attı. Programın sonunda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Karate Takımı da bir gösteri yaptı.

Programa katılan sporcular, okçuluğu çok sevdiklerini, her zaman bu sporu yapmaya devam edeceklerini ve kadınların da bu sporda çok başarılı olduklarını söyledi.

‘Puta okçuluğu’, ‘menzil okçuluğu’, ‘mas güreşi’, ‘aşık atma’ ve ‘mangala’ kategorilerinde düzenlenen organizasyona, vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Bursa’daki etkinliklere İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Kocaeli, Sakarya, Kütahya, Balıkesir, Manisa ve İzmir’den toplam 874 sporcu katıldı. İlk üç etabı biten elemelerin Bursa ayağı da tamamlandıktan sonra Uluslararası Fetih Kupası yarışmaları, 27-29 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek.