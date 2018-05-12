 Okçuluk turnuvası ödül töreninde renkli görüntüler

"ÇOCUKLARIMIZ ADINA ÜMİTLERİMİZİ KAYBETMİŞTİK" Ödül töreni öncesinde bir konuşma yapan Şeyma Döğücü, "Gençlerimiz ve bizler, bu ülkede bir zamanlar çocuklarımız adına ümitlerimizi kaybetmiştik. Nasıl eğitim alacağımızı bilmiyorduk. Başka kapılarda eğitim alanlarını arıyorduk. Ama bugün hem eğitim alıyoruz hem spor yapıyoruz hem inancımızı yaşıyoruz hem de 'bu millete nasıl daha fazla faydalı olabilirim'in fırsatlarını, imkanlarını yaşıyoruz. Bu gerçeği gözden kaçıramayız" dedi.

"ÖNÜMÜZDE ÇOK ÖNEMLİ BİR 40 GÜN KALDI"

24 Haziran seçimlerine de değinen Döğücü, "Bizler hayal bile edemediğimiz bu ortamları, liderimiz ve Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan sayesinde onurla, yan yana durarak, omuz omuza durarak, onun açtığı yolda biz de ilerleyerek devam ettiriyoruz ve buna ne yapacağız? Devam edeceğiz inşallah. Allah yolumuzu açık eylesin. Önümüzde çok önemli bir 40 gün kaldı. Bu 40 günün sonunda inşallah biz Türkiye'nin çok daha güzel ufuklara çok daha hızla koşacağı günleri görmenin anahtarını seçim sandıklarında işte sizler ve bizler açacağız. Bu yolu kendimiz, çocuklarımız, Türkiye, ümmet için açacağız. Yolumuz açık, gönlümüz ferah" diye konuştu.

Daha sonra ödül töreni gerçekleştirildi. Törenin ardından etkinliğe katılan kadınlar ok atışı gerçekleştirdi.

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