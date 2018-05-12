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 OKÇULUK TURNUVASI ÖDÜL TÖRENİNDE RENKLİ GÖRÜNTÜLER

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 17:34 | Son Güncelleme

"2017-2018 Bayan Kuran Kursu Talebeleri Okçuluk Turnuvası Ödül Töreni", Okçular Vakfı'nın Okmeydanı'ndaki merkezinde gerçekleşti.  Okçular Vakfı Başkanı ve İstanbul Milletvekili Haydar Ali Yıldız'ın eşi Seyhan Yıldız'ın ev sahipliğinde "Oku Gönlüne Doku" sloganıyla gerçekleşen "2017-2018 Bayan Kuran Kursu Talebeleri Okçuluk Turnuvası Ödül Töreni"ne; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın eşi Tülay Bak, İstanbul Valisi Vasip Şahin'in eşi Şeyma Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın eşi Hatice Uysal, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ın eşi Ferda Demircan, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç'ın eşi Sümeyye Kılıç ve AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Şeyma Döğücü katıldı.

- Bakan Bak, Vali Şahin, Belediye Başkanı Uysal'ın eşi de ok attı

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA -Alişan KOYUNCU / İSTANBUL (DHA)
"2017-2018 Bayan Kuran Kursu Talebeleri Okçuluk Turnuvası Ödül Töreni", Okçular Vakfı'nın Okmeydanı'ndaki merkezinde gerçekleşti.
Okçular Vakfı Başkanı ve İstanbul Milletvekili Haydar Ali Yıldız'ın eşi Seyhan Yıldız'ın ev sahipliğinde "Oku Gönlüne Doku" sloganıyla gerçekleşen "2017-2018 Bayan Kuran Kursu Talebeleri Okçuluk Turnuvası Ödül Töreni"ne; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın eşi Tülay Bak, İstanbul Valisi Vasip Şahin'in eşi Şeyma Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın eşi Hatice Uysal, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ın eşi Ferda Demircan, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç'ın eşi Sümeyye Kılıç ve AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Şeyma Döğücü katıldı.

"ÇOCUKLARIMIZ ADINA ÜMİTLERİMİZİ KAYBETMİŞTİK"
Ödül töreni öncesinde bir konuşma yapan Şeyma Döğücü, "Gençlerimiz ve bizler, bu ülkede bir zamanlar çocuklarımız adına ümitlerimizi kaybetmiştik. Nasıl eğitim alacağımızı bilmiyorduk. Başka kapılarda eğitim alanlarını arıyorduk. Ama bugün hem eğitim alıyoruz hem spor yapıyoruz hem inancımızı yaşıyoruz hem de 'bu millete nasıl daha fazla faydalı olabilirim'in fırsatlarını, imkanlarını yaşıyoruz. Bu gerçeği gözden kaçıramayız" dedi.

"ÖNÜMÜZDE ÇOK ÖNEMLİ BİR 40 GÜN KALDI"
24 Haziran seçimlerine de değinen Döğücü, "Bizler hayal bile edemediğimiz bu ortamları, liderimiz ve Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan sayesinde onurla, yan yana durarak, omuz omuza durarak, onun açtığı yolda biz de ilerleyerek devam ettiriyoruz ve buna ne yapacağız? Devam edeceğiz inşallah. Allah yolumuzu açık eylesin. Önümüzde çok önemli bir 40 gün kaldı. Bu 40 günün sonunda inşallah biz Türkiye'nin çok daha güzel ufuklara çok daha hızla koşacağı günleri görmenin anahtarını seçim sandıklarında işte sizler ve bizler açacağız. Bu yolu kendimiz, çocuklarımız, Türkiye, ümmet için açacağız. Yolumuz açık, gönlümüz ferah" diye konuştu.
Daha sonra ödül töreni gerçekleştirildi. Törenin ardından etkinliğe katılan kadınlar ok atışı gerçekleştirdi.

Görüntü Dökümü:
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-Ödül töreninden detaylar
-Eşlerin ok atışı yaptığı anlar
-Kursiyerlerin ok atışları
-Şeyma Döğücü'nün konuşması
-Detaylar

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