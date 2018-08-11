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Okinawa Adası'ndaki ABD üssünün yerinin değiştirilmesi planı protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 13:31 | Son Güncelleme

Okinawa Adası'ndaki ABD üssünün yerinin değiştirilmesi planı protesto edildi

Japonya'nın Okinawa Adası'ndaki ABD'ye ait bir hava üssünün yerinin değiştirilmesine on binlerce kişi bir araya gelerek tepki gösterdi.

Kyodo ajansının haberine göre, yaklaşık 70 bin kişi, Naha şehrinde toplanarak, merkezi hükümete, ABD Deniz Piyade Teşkilatı Hava İstasyonu Futenma'nın, yoğun nüfuslu Ginowan şehrinden, Nago şehrindeki Henoko bölgesine taşınma planından vazgeçmesi çağrısında bulundu.

Protestocu kalabalık, gösterinin başında, kanser hastalığı nedeniyle çarşamba günü hayatını kaybeden Okinawa Valisi Takeşi Onaga için sessizce dua etti.

Başbakan Şinzo Abe hükümetinin, ABD üssünün yerinin değiştirilmesi kararına karşı çıkan ve üssün bölgenin dışında bir yere taşınmasını talep eden Onaga'nın oğlu Takeharu, protesto gösterisi sırasında bir konuşma yaptı.

Takeharu Onaga, babasının tedavi için hastaneye giderken bile zamanın çoğunu, üssün Henoko'ya taşınmasına engel olmak için yollar aradığını belirtti.

Bölgenin kuzeyindeki ABD üssünün yerinin değiştirilmesine tepki göstermek için geçen yıl düzenlenen mitinge geçen hafta yaşamını yitiren Okinawa Valisi Onaga da katılmış ve "Bugünden itibaren, Okinawa'nın yeni savaşı başlıyor. Henoko üssünün yapımına kesinlikle izin vermeyeceğim." demişti.

- ABD üssünün Henoko'ya taşınması

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ile Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin görüşmesinin ardından, geçen yıl şubat ayında, ABD üssünün taşınacağı Henoko kıyı şeridindeki yeni tesisin yapımına başlanmıştı.

Japonya Hükümet Sözcüsü Yoşihide Suga, hükümetin doğal çevreyi ve yerel halkın yaşamını korumak için elinden geleni yapacağını ancak üssün Henoko'ya taşınması planına da bağlı kalacağını söyleyerek, "Burası kanunlarla yönetilen bir ülke. Hem devlet hem de Okinawa eyaletinin, iş birliği içinde Anayasa Mahkemesinin kararı uyarınca ıslah planına içtenlikle uyacağını tahmin ediyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Adanın Ginowan şehrindeki ABD Deniz Piyade Teşkilatı Hava İstasyonu Futenma'nın taşınacağı alanın kara kısmındaki inşaatı 2015'te başlamıştı.

Abe hükümeti, Okinawa yerel hükümeti ile varılan anlaşmanın ardından 2016'nın mart ayında inşaatı durdurmuştu. Üssün kara kısmındaki inşaat, Anayasa Mahkemesinin Okinawa hükümetini haksız bulmasının ardından 27 Aralık 2016'da tekrar başlamıştı.

Diğer yandan mahkeme, 2016 sonunda, Ginowan şehrinde bulunan ABD'nin Futenma Hava Üssünün, günlük hayatları ve sağlıklarının altüst olmasına yol açtığı ve sürekli uçak kazası korkusuyla yaşamalarına neden olduğu gerekçesiyle 3 bin 400 kişinin açtığı davalarda hükümeti, toplam 22 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum etmişti.

Okinawa'da ABD'nin 32 üssü bulunuyor. Askeri üsler, adanın yüz ölçümünün yüzde 25'ini kaplıyor. ABD'nin Japonya'da görevli 50 bin askerinden 18 bin 600'ü Okinawa'da bulunuyor. Bölge sakinlerinin çoğunun, "suç oranı, gürültü kirliliği ve kaza riskinin arttığı" gerekçesiyle üssün adadan tamamen taşınmasını talep ettiği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Deniz Piyade Teşkilatı Hava İstasyonu Futenma Japonya Okinawa adası

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