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ÖKK darbe davasında tahliye talepleri reddedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 18:33 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Gölbaşı'nda bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme, mevcut delil durumunu göz önünde bulundurarak tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddetti

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Gölbaşı'nda bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar ve avukatları ile gazi İsmail Oğuz'un yanı sıra Başbakanlık, TBMM ve Milli Savunma Bakanlığının da aralarında bulunduğu müşteki kurumların avukatları katıldı.

Sanıklar ve avukatlarının taleplerinin alındığı duruşmada, tutuklu sanıklar tahliye talebinde bulundu. Tutuksuz sanıkların da taleplerinin alınmasının ardından ara karar için iddia makamından görüşü soruldu.

Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların "atılı suçu işlendiklerine dair somut deliller bulunduğunu" belirterek tahliye istemlerinin reddine karar verilmesi gerektiğini belirtti.

- Ara karar

Mahkeme Heyeti Başkanı Bayram Kantık, müzakere için verilen aranın ardından sanıklardan elde edilen dijital materyallerin bilirkişiye verilerek materyaller hakkında rapor hazırlanmasına karar verildiğini bildirdi.

Gelecek celse daha önce ifadeleri alınamayan tanıkların dinlenmesini kararlaştıran heyet, davanın firari sanıkları Burak Keklik ve Harun Reşit Aktaş'ın yakalama kararlarının infazlarının beklenmesine ve tutuksuz sanıkların adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması taleplerinin reddine hükmetti.

Mevcut delil durumunu göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddetti. Davaya 15-16 Ağustos 2018'de devam edilecek.

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Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi darbe girişimi FETÖ Özel Kuvvetler Komutanlığı

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