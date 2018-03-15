ÖKK'deki darbe girişimi davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Gölbaşı'nda bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılandığı davada tutuklu 5 sanığın tahliyesi kararlaştırıldı.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar ve avukatları ile gazi İsmail Oğuz'un yanı sıra Başbakanlık, TBMM ve Milli Savunma Bakanlığının da aralarında olduğu müşteki avukatları katıldı.

Duruşmada hazır bulunan tanıkların dinlenilmesinin ardından taraflara beyanları soruldu.

Tutuklu sanıklardan Yasin Delibaş, tahliyesini isteyerek, "Tek yaptığım bu grupla ayda bir iki sefer dini sohbetlere katılmak. Bundan da pişmanım. Samimi ifadelerime rağmen 20 aydır tutukluyum. Bizimle ilgilenen cemaat abileri, öğretmenler hakkında bilgi verdim. Dosyadaki tek delil benim ifadem. Bir pisliğin içine çekilmeye çalışıldık. Elhamdülillah çekilmedik." dedi.

Sanık Ümit Bak ise kendisinin hazırladığı belirtilen "darbeye katılması planlananlar listesi"nin kriminal incelemeye gönderildiğini anlatarak, "Bu iki sayfanın benim elimden çıktığı şeklinde, beni tatmin etmeyen bir sonuçla karşılaştım. Bu listeyi hazırlamadım, kimseyi arayıp, ‘Seni bu listeye yazıyorum’ demedim, kimse de ‘Ümit Bak, beni listeye yaz’ demedi. Bu listeyi kabul etmiyorum. Bu listenin orijinalini, eğer varsa, gözümle görmek istiyorum." diye konuştu.