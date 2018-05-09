ÖKK'deki darbe girişimi davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Gölbaşı'nda bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar ve avukatları ile gazi İsmail Oğuz'un yanı sıra Başbakanlık, TBMM ve Milli Savunma Bakanlığının da arasında bulunduğu müşteki kurumların avukatları katıldı.

Tanık E.E, sanık Veysel Ezgin'in devre arkadaşı olduğunu ve Çorum'da görev yaptığı sürede de aynı evde kaldıklarını söyledi. Çorum'da FETÖ üyesi olan Halil isimli kişinin kendisi ve Ezgin ile görüştüğünü, dini sohbetler yaptıklarını anlatan E.E, sanık Ezgin'in zaman zaman himmet adı altında para yardımında bulunduğunu ifade etti.

Halil isimli FETÖ üyesinin kendi telefonuna örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u yüklediğini de sözlerine ekleyen E.E, sanık Ezgin'in bu programı kullanıp kullanmadığını bilmediğini anlattı.

Tanık sıfatıyla ifade veren Rüstem Ç, ÖKK kursunda sanık Faruk Erkul ile aynı odayı paylaştıklarını, olay akşamı da odada oldukları sırada Erkul'a gelen bir telefon üzerine darbe girişimini öğrendiklerini bildirdi.