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ÖKK'deki darbe girişimi davasında ara karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 20:50 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Gölbaşı'nda bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme, darbe girişimi gecesi yaralanan gazi astsubay İsmail Oğuz'a ateş ettiği belirlenen eski uzman çavuş Fahri Ersoy'un tutuklanmasına, tutuklu sanıklardan ikisinin ise tahliyesine hükmetti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Gölbaşı'nda bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar ve avukatları ile gazi İsmail Oğuz'un yanı sıra Başbakanlık, TBMM ve Milli Savunma Bakanlığının da arasında bulunduğu müşteki kurumların avukatları katıldı.

Sanıklar ve taraf avukatlarının taleplerinin alındığı duruşmada söz alan TBMM avukatı, tutuksuz sanıklardan kurmay albay Ertuğrul Bozçal'ın darbe girişimi günü Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayına giderek sözde yurtta sulh konseyi üyelerinden Muhsin Kutsi Barış ile görüştüğünü, görüşmeyi dinlenen tanığın da teyit ettiğini bildirdi. Bu görüşmenin darbe girişimine yönelik olabileceğini dile getiren avukat, sanık Bozçal'ın tutuklanması talebinde bulundu.

Gazi İsmail Oğuz'un avukatı da beyanlarında, tutuksuz sanık Fahri Ersoy'un mevcut deliller göz önünde bulundurularak tutuklanmasını istedi.

Diğer avukatlar ve sanıkların da beyanlarının ardından iddia makamından ara karar için görüşü soruldu.

Firari iki sanık hakkındaki yakalama kararlarının henüz infaz edilemediğini belirten Cumhuriyet Savcısı Mustafa Manga, tutuksuz sanıkların adli kontrol şartlarının kaldırılması taleplerinin yetersiz kalabileceğini dile getirerek bu taleplerin reddine karar verilmesini istedi.

Manga, incelenen kamera kayıtları sonucu 15 Temmuz gazisi İsmail Oğuz'a ateş ettiği belirlenen eski uzman çavuş Fahri Ersoy ile darbe girişimi günü Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayına giderek eski alay komutanı olan sözde yurtta sulh konseyi üyelerinden Muhsin Kutsi Barış'ı ziyaret eden eski kurmay albay Ertuğrul Bozçal'ın tutuklanması talebinde bulundu.

- Ara karar

Müzakere için verilen aranın ardından mahkeme heyetinin kararlarını açıklayan Mahkeme Başkanı Bayram Kantık, firari sanıklar Burak Keklik ve Harun Burak Aktaş'ın yakalama kararlarının infazının beklenilmesine ve tutuksuz sanıkların adli kontrollerin kaldırılması taleplerinin reddine karar verildiğini bildirdi.

Bazı tanıkların gelecek celse dinlenilmesine hükmeden mahkeme, tutuklanması talep edilen eski kurmay albay Bozçal'ın tutuklanması talebinin reddine, darbe girişimi gecesi yaralanan gazi astsubay Oğuz'a ateş ettiği belirlenen eski uzman çavuş Ersoy'un ise tutuklanmasına karar verdi.

Tutuklu sanıklardan Ahmet Turan Yücedağ ile Ahmet Arslan'ın da tahliye edilmesine hükmeden mahkeme, duruşmayı 26 Haziran 2018'e erteledi.

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Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi darbe girişimi FETÖ Özel Kuvvetler Komutanlığı

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