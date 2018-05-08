ÖKK'deki darbe girişimi davasında tanıklar dinleniyor

"Balıkesir'de benim Ali diye bildiğim FETÖ'nün hain kişisi, Ankara'ya geldikten sonra beni Harun diye biri ile tanıştırdı. Bize Okan ile birlikte ev tut dediler, biz de tuttuk. Bunları normal cemaatler gibi zannediyorduk. Dini sohbetler, ibadetler yapıyorduk. 2014'ten sonraki süreçte cemaat diye bildiğimiz bu yapının maskesi düştü. Siyasi söylemler ve sapıklıklar başladı. Ben bunlarla bağımı kopardım. Biz bunların eli kanlı bir terör örgütü olduğunu bilmiyorduk. Okan'la en son 2015'te görüştük. Bunların saçmalıklarından bıkmıştı. Benim tanıdığım Okan vatan haini olabilecek bir insan değildir."

Tanık sıfatıyla ifade veren Rıdvan K, sanıklardan Okan Türkmen ile Balıkesir Astsubay Meslek Yüksek Okulunda eğitim gördüğü yıllarda tanıştığını, Ankara'da da bir süre Türkmen ile aynı evi paylaştıklarını ifade etti.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar ve avukatları ile gazi İsmail Oğuz'un yanı sıra Başbakanlık, TBMM ve Milli Savunma Bakanlığının da arasında bulunduğu müşteki avukatları katıldı.

Beyanlar üzerine söz alan sanık Türkmen, tanığa, "15 Temmuz günü veya sonrası seninle bir telefon görüşmemiz oldu mu?" sorusunu yöneltti. Tanık Rıdvan K, en son görüşmelerinin 2015'te olduğunu dile getirdi.

Tanık Rıdvan K, FETÖ'ye ilişkin bildiklerini anlattığını, sanık Türkmen'in de anlatması gerektiğini belirterek, "Burada bir mahkeme var tamam ama diğer tarafta da asıl mahkeme var. Şimdi gelse şehit Ömer Halisdemir, 'Bildiklerinizi neden anlatmadınız?' dese ne cevap vereceğiz?" ifadelerini kullandı.

- "FETÖ'ye bilerek ve isteyerek girmedik"

Tanık olarak ifade veren Adem A, üniversite okuduğu yıllarda FETÖ yapılanması ile tanıştığını, mezuniyetinden sonra da FETÖ'nün kendisine Bitlis'teki astsubay ve uzman erbaşlarla ilgilenmesi için örgüt içinde "öğretmen" olarak adlandırılan bir görev verdiğini anlattı.

Sanık Faruk Erkul ile Ankara'da tanıştıklarını, Erkul'un Bitlis'e tayinin çıkmasından sonrasında da FETÖ içindeki sorumlusu olduğunu anlatan Adem A, "Faruk ile 2014 yazında tanıştık. Daha sonra Bitlis'e tayin oldu. Ara ara sohbetlere gelirdi. Merkeze yakın bir yerde görev yapmadığı için sürekli gelmezdi sohbete. 2016'nın başlarında da tayini çıktı, Bitlis'ten ayrıldı. Daha sonra görüşmemiz olmadı." diye konuştu.