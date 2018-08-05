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Oklahoma'da küçük uçak düştü: 5 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 09:57 | Son Güncelleme

Oklahoma'da küçük uçak düştü: 5 ölü

HUBBARD (AA) - ABD'nin Oklahoma eyaletinde küçük uçağın düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Federal Havacılık Dairesinden yapılan açıklamada, tek motorlu küçük uçağın eyaletin kuzeyindeki Ponca kenti yakınlarda kalktıktan kısa bir süre sonra düştüğü bildirildi.

Uçağın düşmesi sonucu 5 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Küçük Uçak Oklahoma

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