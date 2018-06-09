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"Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Proje Startı, Yıkım Töreni"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 20:16 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki: - "Kentsel Dönüşümde yerinden dönüşümün esas olduğuna karar verdik. İnsan hatırası neredeyse orada dönüşüm esas. Bir de bunun maliyeti var. Kamu burada elini taşın altına koyacak, destek verecek ki vatandaşlarımız rahatça evlerinde oturabilsin" - "Planlarımız, önümüzdeki 15 sene içerisinde tüm Türkiye’de yılda 500 bin bağımsız birim olmak üzere, 200-250 bin İstanbul’da, diğer kalan kısım Anadolu’da, ne kadar depreme dayanıksız evlerimiz varsa yıkmak ve yeniden yapmak"

İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Kentsel Dönüşümde yerinden dönüşümün esas olduğuna karar verdik. İnsan hatırası neredeyse orada dönüşüm esas. Bir de bunun maliyeti var. Kamu burada elini taşın altına koyacak, destek verecek ki vatandaşlarımız rahatça evlerinde oturabilsin." dedi.

Beyoğlu'nda, 2 milyon 250 bin metrekare büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyüğü olan Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi için ilk kazma vuruldu. Beyoğlu Belediyesi tarafından geliştirilen projenin birinci etap startı, dönüşüm uzlaşmalarını tamamlayan Van Blokları'ndan verildi.

Bu kapsamda düzenlenen törende konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, vatandaşların dönüşüm için razı olduğunu ama asıl işin yeni başladığını ve Beyoğlu Belediyesi'nin daha çok çalışması gerektiğini söyledi.

Bakanlık olarak dönüşüm için gerekli çalışmayı yaptıklarını ve desteği verdiklerini belirten Özhaseki, Kentsel Dönüşüm'ün neden zorunlu olduğunu şöyle anlattı:

"Bu toprakların altı biraz hareketli, altının hareketliği depremsellik. Deprem ülkesi olduğumuz için şu an bile ülkenin birçok yerinde oluyor. Şiddeti düşük olduğu için hissedemiyoruz. Son 100 yıl içerisinde bu ülkede olan 6 ve üzerindeki şiddette, yani yıkıcı deprem sayısı 56. Deprem olunca ağlıyoruz ama gidince unutuyoruz. Bunu hatırlatmam lazım benim. Son 100 yıl içerisinde 56 tane yıkıcı deprem varsa bizim yerimizde uyumadan önümüze bakmamız lazım. Topraklarımızın yüzde 66’sı birinci ve ikinci dereceden deprem bölgesi. Nüfusumuzun yüzde 71’i, yani 55-60 milyon vatandaşımız her an deprem olabilecek bölgelerdeler. Son yüz yıldaki depremlerde ölen insan sayısı 83 bin, mali kaybımız da 100 milyar dolar."

Bakan Özhaseki, olası depremlerde halkın güvende olması için Japonya'daki gibi sağlam konutlara sahip olunması gerektiğini ve Türkiye'nin bunu yapacak güce ve birikime sahip olduğunu vurgulayarak, "Kentsel Dönüşümde yerinden dönüşümün esas olduğuna karar verdik. İnsan hatırası neredeyse orada dönüşüm esas. Bir de bunun maliyeti var. Kamu burada elini taşın altına koyacak, destek verecek ki vatandaşlarımız rahatça evlerinde oturabilsin. Planlarımız, önümüzdeki 15 sene içerisinde tüm Türkiye’de yılda 500 bin bağımsız birim olmak üzere, 200-250 bin İstanbul’da, diğer kalan kısım Anadolu’da, ne kadar depreme dayanıksız evlerimiz varsa yıkmak ve yeniden yapmak." şeklinde konuştu.

Yapı Kayıt Belgesi yasasına da değinen Özhaseki, "Geçtiğimiz günlerde Meclis'te bir yasa geçti, Yapı Kayıt Belgesi. Niye ihtiyaç duyduk? Tüm Türkiye’de 26 milyon 358 bin bağımsız birim var. Ev, dükkan, iş yeri, fabrika vesaire. Yüzde 60’tan fazlası imara aykırı. Bir kısmı da hazine arazisi üzerine yapılmış. Eğer 50 milyon insanı ilgilendiren bir problem varsa devletin oturup düşünmesi lazım. İşte bu problemi gidermek için Yapı Kayıt Belgesi ihdas ettik." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal ise Van Blokları'nda kalan vatandaşlar gibi mahallenin diğer sakinlerine de Kentsel Dönüşüm Projesine dahil olma çağrısında bulunarak, Bakan Özhaseki'ye desteğinden dolayı teşekkür etti.

Dönüşüm için ilk etapta gerekli olan 30 milyon lirayı İBB'nin verdiği belirtildi. Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi'ni İBB şirketlerinden KiPTAŞ'ın yapacağı, İBB'nin bu şekilde ilçelerdeki Kentsel Dönüşüme destek vermek için 2018 yılı bütçesinden 1 milyar lira ayırdığı ve 6 ilçede bunun için imzaların atıldığı aktarıldı.

Törene, KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile AK Parti'nin bazı milletvekili adayları da katıldı.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi

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