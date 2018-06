"Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Proje Startı, Yıkım Töreni"

İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Kentsel Dönüşümde yerinden dönüşümün esas olduğuna karar verdik. İnsan hatırası neredeyse orada dönüşüm esas. Bir de bunun maliyeti var. Kamu burada elini taşın altına koyacak, destek verecek ki vatandaşlarımız rahatça evlerinde oturabilsin." dedi.

Beyoğlu'nda, 2 milyon 250 bin metrekare büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyüğü olan Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi için ilk kazma vuruldu. Beyoğlu Belediyesi tarafından geliştirilen projenin birinci etap startı, dönüşüm uzlaşmalarını tamamlayan Van Blokları'ndan verildi.

Bu kapsamda düzenlenen törende konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, vatandaşların dönüşüm için razı olduğunu ama asıl işin yeni başladığını ve Beyoğlu Belediyesi'nin daha çok çalışması gerektiğini söyledi.

Bakanlık olarak dönüşüm için gerekli çalışmayı yaptıklarını ve desteği verdiklerini belirten Özhaseki, Kentsel Dönüşüm'ün neden zorunlu olduğunu şöyle anlattı:

"Bu toprakların altı biraz hareketli, altının hareketliği depremsellik. Deprem ülkesi olduğumuz için şu an bile ülkenin birçok yerinde oluyor. Şiddeti düşük olduğu için hissedemiyoruz. Son 100 yıl içerisinde bu ülkede olan 6 ve üzerindeki şiddette, yani yıkıcı deprem sayısı 56. Deprem olunca ağlıyoruz ama gidince unutuyoruz. Bunu hatırlatmam lazım benim. Son 100 yıl içerisinde 56 tane yıkıcı deprem varsa bizim yerimizde uyumadan önümüze bakmamız lazım. Topraklarımızın yüzde 66’sı birinci ve ikinci dereceden deprem bölgesi. Nüfusumuzun yüzde 71’i, yani 55-60 milyon vatandaşımız her an deprem olabilecek bölgelerdeler. Son yüz yıldaki depremlerde ölen insan sayısı 83 bin, mali kaybımız da 100 milyar dolar."