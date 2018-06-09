Okmeydanı'nda 100 bin kişiyi ilgilendiren dönüşüm başladı

İSTANBUL, (DHA) OKMEYDANI'nda 100 bin kişiyi ilgilendiren dönüşüm için bugün ilk kazma vuruldu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, “Deprem olunca üzülüyoruz içimiz yanıyor ama sonra unutuyoruz. Biz son yüzyıl içerisinde bu kadar deprem yaşadıysak bizim önümüze bakmamız lazım" dedi.

Toplam 2 milyon 350 bin metrekare yatırımın gerçekleşeceği Okmeydanı projesinin 1. Etap startı bugün verildi. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen temel atma töreninde Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve Kiptaş Genel Müdürü İsmet Yıldırım da yer aldı.

“HERKES BİR DÖNÜŞÜM İSTİYOR"

Törende ilk sözü alan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Nasıl heyecanlı, nasıl mutluyum tarif edemem. Okmeydanı denilen yer 1,5 milyon metrekare büyüklükte bir mekan. 24 bin bağımsız bölüm var. Ne yol, ne park, ne bahçe, ne de okul var. Depremden hiç bahsetmiyorum. Depreme dayanıklı bir tane binamızda yok. Herkes bir dönüşüm istiyor. Herkes geleceğe umutla bakan mahalle istiyor. Bunu gerçekleştirmek için uzun ince bir yola çıktık ve kararlılıkla devam ediyor. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın ve Çevre ve Şehircilik Bakanımız'ın bu işlere desteğini de söylemem gerekiyor. 2 milyon 300 bin metrekare yeni yapı yapacağız. Buranın yüzde 80'ini vatandaşa veriyoruz. Daireye daire, dükkana dükkan dedik. Yollar genişliyor binaların altına otoparklar yapıyor. Yaşanabilir çağdaş bir şehir için heyecanlıyız" açıklamalarında bulundu.