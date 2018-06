Okmeydanı'nda 100 bin kişiyi ilgilendiren dönüşüm başladı

“KENTSEL DÖNÜŞÜMDE VATANDAŞI YERİNDEN ETMEME KARARI ALDIK" İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ise bu kentsel dönüşümün hayırlı uğurlu olmasını temenni ederek, “Hepimiz için bir başlangıç olsun diyelim. Buradaki çözümle ilgili Başkan Demircan ile geçmişte görüşmemiz oldu ve buranın tapu sorunuyla ilgili bir bağımız oluştu. İyi niyet olunca her şey güzel gidiyor. Kentsel dönüşümde vatandaşı yerinden etmeme kararı aldık. Herkesin orada bir geçmişi ve bir arkadaşlığı var. Biz vatandaşlardan para da almayacağız dairelerini yenilerken, sadece 100 metrekare dairesi varsa bundan yüzde 20 kesinti yapacağız bizde buradan masraflarımızı çıkaracağız" diye konuştu.

“BU TOPRAKLARIN ALTI BİRAZ HAREKETLİ"

Bakan Özhaseki, “Bu coğrafya dünyanın dört bir tarafından sıkışan ne kadar mazlum insan varsa buraya geldiği bir yerde yaşıyoruz. Burası bir sığınma coğrafyası olmuş. Kafkaslarda, güneyde, doğuda kim varsa buraya gelmiş. Elhamdülillah iyi ki herkes gelmiş bu topraklara. Bir olmuş, beraber olmuşuz. Allah bunu sonuna kadar daim etsin inşallah. Ama dezavantajlarımızda var. Bu toprakların altı biraz hareketli. Deprem ülkesi olduğumuz için her şehrimizde şu anda bile her an neredeyse deprem oluyor. Son yüzyıl içerisinde 6 ve üzerinde yıkıcı deprem sayısı 56. Deprem olunca üzülüyoruz içimiz yanıyor ama sonra unutuyoruz. Biz son yüzyıl içerisinde bu kadar deprem yaşadıysak bizim önümüze bakmamız lazım" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol hep birlikte sahneye gelerek Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi Van Evleri'nin yıkım işlemleri için düğmeye bastı ve burada iş makinesiyle ilk kazma vuruldu.

(FOTOĞRAFLI)