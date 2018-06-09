Okmeydanı'nda 100 bin kişiyi ilgilendiren dönüşüm başladı

İSTANBUL, (DHA) OKMEYDANI'nda 100 bin kişiyi ilgilendiren dönüşüm için bugün ilk kazma vuruldu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, “Deprem olunca üzülüyoruz içimiz yanıyor ama sonra unutuyoruz. Biz son yüzyıl içerisinde bu kadar deprem yaşadıysak bizim önümüze bakmamız lazım" dedi. Toplam 2 milyon 350 bin metrekare yatırımın gerçekleşeceği Okmeydanı projesinin 1. Etap startı bugün verildi. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen temel atma töreninde Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve Kiptaş Genel Müdürü İsmet Yıldırım da yer aldı. “HERKES BİR DÖNÜŞÜM İSTİYOR" Törende ilk sözü alan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Nasıl heyecanlı, nasıl mutluyum tarif edemem. Okmeydanı denilen yer 1,5 milyon metrekare büyüklükte bir mekan. 24 bin bağımsız bölüm var. Ne yol, ne park, ne bahçe, ne de okul var. Depremden hiç bahsetmiyorum. Depreme dayanıklı bir tane binamızda yok. Herkes bir dönüşüm istiyor. Herkes geleceğe umutla bakan mahalle istiyor. Bunu gerçekleştirmek için uzun ince bir yola çıktık ve kararlılıkla devam ediyor. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın ve Çevre ve Şehircilik Bakanımız'ın bu işlere desteğini de söylemem gerekiyor. 2 milyon 300 bin metrekare yeni yapı yapacağız. Buranın yüzde 80'ini vatandaşa veriyoruz. Daireye daire, dükkana dükkan dedik. Yollar genişliyor binaların altına otoparklar yapıyor. Yaşanabilir çağdaş bir şehir için heyecanlıyız" açıklamalarında bulundu. “KENTSEL DÖNÜŞÜMDE VATANDAŞI YERİNDEN ETMEME KARARI ALDIK" İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ise bu kentsel dönüşümün hayırlı uğurlu olmasını temenni ederek, “Hepimiz için bir başlangıç olsun diyelim. Buradaki çözümle ilgili Başkan Demircan ile geçmişte görüşmemiz oldu ve buranın tapu sorunuyla ilgili bir bağımız oluştu. İyi niyet olunca her şey güzel gidiyor. Kentsel dönüşümde vatandaşı yerinden etmeme kararı aldık. Herkesin orada bir geçmişi ve bir arkadaşlığı var. Biz vatandaşlardan para da almayacağız dairelerini yenilerken, sadece 100 metrekare dairesi varsa bundan yüzde 20 kesinti yapacağız bizde buradan masraflarımızı çıkaracağız" diye konuştu. “SON YÜZYIL İÇERİSİNDE 6 VE ÜZERİNDE YIKICI DEPREM SAYISI 56" “Vatandaş razı, ilçe belediyesi razı, belediyemiz razı herkes tamam diyor, iş bakanlığa kaldıö diyerek sözlerine başlayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, “Bakan parayı versin bizde bu işleri yapalım diyorlar. Değerli kardeşlerim para önemli değil. Allah para ile giderilecek dertler versin. Hele hele Bakan Kayserili ise, para işi kolay. “BU TOPRAKLARIN ALTI BİRAZ HAREKETLİ" Bakan Özhaseki, “Bu coğrafya dünyanın dört bir tarafından sıkışan ne kadar mazlum insan varsa buraya geldiği bir yerde yaşıyoruz. Burası bir sığınma coğrafyası olmuş. Kafkaslarda, güneyde, doğuda kim varsa buraya gelmiş. Elhamdülillah iyi ki herkes gelmiş bu topraklara. Bir olmuş, beraber olmuşuz. Allah bunu sonuna kadar daim etsin inşallah. Ama dezavantajlarımızda var. Bu toprakların altı biraz hareketli. Deprem ülkesi olduğumuz için her şehrimizde şu anda bile her an neredeyse deprem oluyor. Son yüzyıl içerisinde 6 ve üzerinde yıkıcı deprem sayısı 56. Deprem olunca üzülüyoruz içimiz yanıyor ama sonra unutuyoruz. Biz son yüzyıl içerisinde bu kadar deprem yaşadıysak bizim önümüze bakmamız lazım" diye konuştu. Konuşmaların ardından protokol hep birlikte sahneye gelerek Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi Van Evleri'nin yıkım işlemleri için düğmeye bastı ve burada iş makinesiyle ilk kazma vuruldu.

