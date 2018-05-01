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OKMEYDANI'NDA 3 EL YAPIMI BOMBA ELE GEÇİRİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 16:45 | Son Güncelleme

Çağatay KENARLI / İstanbul DHA 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kapsamında Okmeydanı Piyalepaşa Mahallesi'nde çalışma yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri, Merdivenbaşı sokakta bulunan bazı kişilerin durumundan şüphelendi.

Çağatay KENARLI / İstanbul DHA
1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kapsamında Okmeydanı Piyalepaşa Mahallesi'nde çalışma yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri, Merdivenbaşı sokakta bulunan bazı kişilerin durumundan şüphelendi. TEM ekipleri, sokağa girdiği sırada şüpheliler ellerinde bulunan poşetleri atarak olay yerinden kaçtı. TEM ekipleri, poşetlerde yaptığı ilk incelemede el yapımı bomba olduğunu belirlemesi üzerine durumu Bomba İnceleme ve İmha Şube ile Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler poşetlerde çakmak gazları ve torpillerle güçlendirilmiş el yapımı 3 bomba buldu. Ekipler, el yapımı bombaları incelemek üzere polis merkezine götürürken, TEM ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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-El yapımı bombaların fotoğrafları

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