Okmeydanı'nda kentsel dönüşüm başlıyor

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Okmeydanı'ndaki kentsel dönüşümün başlayacağını, burada oturanların sadece kendilerinin değil, babaları ve dedelerinin hayallerine kavuşacağını belirterek, "Bu aşamaya gelmek 14 yılımızı aldı. Hak sahipleri, vakıflar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bakanlıklar, hükümetimiz birlikte büyük bir iş başardık." dedi.

Demircan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 milyon 250 bin metrekare büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyüğü olan Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi için ilk kazmanın yakında vurulacağını söyledi.

Beyoğlu Belediyesi tarafından geliştirilen "Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi"nin birinci etabının 9 Haziran Cumartesi günü, dönüşüm uzlaşmalarını tamamlayan Van Bloklarından başlayacağını aktaran Demircan, dönüşüm sürecinin uzlaşmalarını tamamlayan diğer etaplarla devam edeceğini kaydetti.

- "100 bin vatandaşımızın hayatını ilgilendiriyor"

Bu noktaya 14 yılı aşkın zorlu bir sürecin ardından gelindiğine dikkati çeken Demircan, şöyle devam etti: