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Öksüz'ün darbe girişiminden önceki e-postalarına ulaşılamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 15:57 | Son Güncelleme

FETÖ'nün sözde "Hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz'ün 10 Ağustos 2016 öncesi e-postalarına ulaşılamadığı, buna ilişkin düzenlenen polis tutanağında Öksüz'ü arayan ekibin başında bulunan ve kısa süre önce FETÖ'den tutuklanan eski şube müdürü Ercan Özoğluöz'ün imzasının bulunduğu ortaya çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Hava kuvvetleri imamı" Akıncı ve FETÖ çatı davalarının firari sanığı Adil Öksüz'ün 10 Ağustos 2016 öncesi e-postalarına ulaşılamadığı, buna ilişkin düzenlenen polis tutanağında Öksüz'ü arayan ekipte yer alan ve kısa süre önce FETÖ'den tutuklanan eski şube müdürü Ercan Özoğluöz'ün imzasının bulunduğu ortaya çıktı.

Öksüz'ün görevli olduğu Sakarya Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesinin internet sunucularında Adil Öksüz'e ait "aoksuz@sakarya.edu.tr" adresine gelen ve giden e-postalara ilişkin polis tutanağı, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 460 kişinin yargılandığı davanın dosyasına girdi.

Öksüz'ü arayan ekipte yer alan ve 29 Haziran'da FETÖ'den tutuklanan eski Sakarya KOM Şube Müdürü Ercan Özoğluöz'ün imzasının bulunduğu tutanakta, Öksüz'e ait adresin gelen kutusunda 10 Ağustos 2016 ile 2 Şubat 2017 arasında e-posta bulunduğu, gönderilen kısmında bulunmadığı, spam kısmında 4 Ocak 2017 ile 2 Şubat 2017 arasındaki e-postalar yer aldığı kaydedildi.

2 Şubat 2017'de hazırlanan tutanakta, Sakarya Üniversitesinde görevli öğretim görevlisi B.K'nın "sakarya.edu.tr uzantılı e-posta adreslerinin kurumlarınca verildiği, adreslerine ait tüm verilerin ABD'deki Google.Inc şirketine ait serverlarda bulunduğu, kendilerinde sadece bahse konu uzantılı e-posta adreslerine erişim yapan admin panelinin olduğu, admin paneline giriş yapıldığında kullanıcının e-posta adresindeki verilere kendilerine tanımlı yetkiler dahilinde erişim sağlanabildiği" yönündeki beyanı da yer aldı.

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