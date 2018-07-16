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Oktar Babuna sağlık kontrolünden geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 15:49 | Son Güncelleme

- Operasyonda gözaltına alınan kadınlar da sağlık kontrolünden geçirildi Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin, Adnan Oktar ve grubuna yönelik düzenlediği operasyon kapsamında Oktar Babuna'nın da arasında bulunduğu 45 kişi sağlık kontrolünden geçirildi.

- Operasyonda gözaltına alınan kadınlar da sağlık kontrolünden geçirildi Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin, Adnan Oktar ve grubuna yönelik düzenlediği operasyon kapsamında Oktar Babuna'nın da arasında bulunduğu 45 kişi sağlık kontrolünden geçirildi. Vatan Caddesi'nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü nezarethanesinde bulunan şüpheliler, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin yardımıyla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 29 Mayıs Ek Hizmet binasına getirildi. Aralarında Oktar Babuna'nın da bulunduğu 6'sı erkek, 10 kadın şüpheli sağlık kontrollerinden geçirildi. Polis ekiplerinin Babuna ve diğer erkeklerin başını eğerek emniyete götürdüğü görüldü. Aynı hastanede aralıklarla gün içinde toplam 45 şüphelinin sağlık kontrolünden geçirildiği öğrenildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler tekrar emniyete getirildi.

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Adnan Oktar sağlık kontrolünden geçirildiAdnan Oktar sağlık kontrolünden geçirildi
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