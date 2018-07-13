OKTAR VE GRUBUNUN FİNANSAL YAPILANMASININ DETAYLARI BELLİ OLMAYA BAŞLADI

- AYDA 10 MİLYON DOLARA VARAN KAZANÇ * Adnan Oktar ve grubuna yönelik yapılan operasyonda gözaltı sayısı 182'ye yükseldi. * Oktar ve grubunun, aylık kazancının 10 milyon dolara vardığı iddia edildi. * Oktar ve grubunun 86 şirketi, 2 vakfı ve 1 derneğine kayyum atandı. Kayyum atanan 2 vakıf ve 1 derneğin isimleri belli oldu. Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin önceki gün 4 ilde Adnan Oktar ve grubuna yönelik yaptığı operasyonda gözaltına alınan kişi sayısı 182'ye yükseldi. Polis ekiplerinin 53 kişiyi yakalamak için çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Operasyon kapsamında ele geçirilen ve el konulan şirketler, değerli malzeme, paralar, antika eşyalar, silahlarla ilgili sayım ve kontroller ise devam ediyor. KAYYUM ATANAN 2 VAKIF VE DERNEK BELLİ OLDU

Mali polis Oktar ve grubuna yönelik yaptığı çalışmalarda grubun finans kaynaklarını da incelemeye aldı. Operasyon kapsamında polis ekipleri şüphelilerin 86 şirketi, Teknik ve Bilim Araştırma Vakfı, Milli Değerleri Koruma Vakfı ve İstanbul Genç Girişimciler Derneği'ne el koydu. Söz konusu kurum ve kuruluşlara kayyum atandı.

AYDA 10 MİLYON DOLARA VARAN PARA

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı 2 yıllık çalışma süresinde Adnan Oktar ve grubunun, aylık kazancının 10 milyon dolara kadar vardığını tespit etti. OKTAR'IN İZNİ İLE DOKTORA GİDEBİLİYORLAR

Polis ekiplerinin tespitlerinde Adnan Oktar ve grubunun elde ettikleri paranın bir miktarını şüpheli erkeklerin lüks araçlar kullanarak, lüks giyim ve yaşam sürerek yeni kadınlar kandırılmasında kullanılıyor. Emniyet kaynaklarının iddiasına göre, Adnan Oktar'la aynı villada yaşayan 'Kedicik' olarak adlandırılan ve birlikte televizyon programı yaptığı kadınlar sürekli olarak ev hapsinde tutulduğu, Oktar'ın izni ve yanlarında korumalar olmadan doktora bile gidemiyorlar. LÜKS GİYİMDEN SONRA EN FAZLA MASRAF MAKYAJ MALZEMELERİNE

Polis ekipleri, kadınların giyim ihtiyaçları için bile dışarıya çıkartılmadığını ileri sürerken, bu ihtiyaçlar da Adnan Oktar tarafından karşılanıyor. İddiaya göre, kadınlar istediği ürünü ve bedenini Oktar'a iletiyor. Oktar ise yurtdışında bulunan en lüks markalardan istenen ürünü yeni sezon tüm renkleri ve modellerini satın alıyor. Böyle bir alışveriş için en az yarım milyon liraya yakın harcama yapılıyor. Eve teslim edilen ürünleri Oktar kadınlara veriyor. Evde tutulan kadınlar, gelen çok sayıda üründen istediğini alıyor ve kullanıyor. Gelen diğer sıfır ürünler ise evde temizlik malzemesi olarak kullanılıyor veya tanesi maksimum 50 bin lira olan sıfır ürünler hiç kullanılmadan çöpe atılıyor. Oktar'ın giyimden sonra en fazla masrafın ise yurtdışında üretilen lüks makyaj malzemelerine yapıldığı ileri sürülüyor.