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OKTAR'IN 13 SAATTİR İFADESİ ALINIYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 21:39 | Son Güncelleme

*Oktar, kendilerini dini bir grup olarak tanımladığı öğrenilirken, hakkındaki tüm suçlamaları reddettiği öne sürüldü.    *Oktar'a akıl sağlığının yerinde olup olmadığıyla ilgili sorulan soruya ise 'Yerinde' şeklinde cevap verdiği iddia edildi.

*Oktar, kendilerini dini bir grup olarak tanımladığı öğrenilirken, hakkındaki tüm suçlamaları reddettiği öne sürüldü.

*Oktar'a akıl sağlığının yerinde olup olmadığıyla ilgili sorulan soruya ise 'Yerinde' şeklinde cevap verdiği iddia edildi.

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin 11 Temmuz'da Adnan Oktar ve grubuna yönelik 4 ilde yaptığı operasyon kapsamında gözaltında bulunan 187 kişinin ifadeleri dünden beri alınmaya devam ediyor.

OKTAR, 3 AVUKATLA BİRLİKTE SABAHTAN BERİ İFADE VERİYOR
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah saatlerinde Adnan Oktar'ın ifadesini almaya başladı.Polis ekipleri, Oktar'ın ifadesi sırasında 3 avukatın hazır bulunduğunu, ifadeye sırayla eşlik ettiklerini belirtti.

OKTAR: AKIL SAĞLIĞIM 'YERİNDE'
Yaklaşık 13 saattir devam eden ifadesinde Oktar'ın, kendilerini dini bir grup olarak tanımladığı öğrenilirken, hakkındaki tüm suçlamaları reddettiği öne sürüldü. Polis ekiplerinin Oktar'a akıl sağlığının yerinde olup olmadığıyla ilgili sorduğu soruya ise 'Yerinde' şeklinde cevap verdiği iddia edildi.

ŞİKAYETÇİ OLANLARIN SAYISI 200'E YAKLAŞTI
Adnan Oktar ve grubuna yönelik devam eden soruşturma kapsamında emniyet kaynakları, Hollanda, Katar, Almanya, Azerbaycan, Kazakistan, Avusturya ve Türkiye genelinde bulunan mağdurların sayısının 200'e yaklaştığını ileri sürdü.

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