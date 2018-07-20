Oktar'ın villasında yapılan aramadan yeni görüntüler

Alper KORKMAZ - İSTANBUL,(DHA)-ADNAN Oktar'ın Kandilli'deki villasında yapılan polis aramasına ilişkin yeni görüntüler basına dağıtıldı. Adnan Oktar ve grubuna yönelik başlatılan soruşturmada polis tarafından Kandilli'de bulunan villada aramalar yapılmıştı. Aramalarda ele geçirilenlere polis tarafından el kondu.
ÇELİK KASALARDAN YÜZLERCE DOLAR ÇIKTI
Emniyetten aramalara ilişkin yeni görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde aralarında uzun namlulu silahlarında olduğu tabancalar bulunuyor. Ayrıca bu silahlara ait yüzlerce mermi ve fişeklerde ele geçirildi. Öte yandan aramalarda bulunan çelik kasaların içinde yüzlerce Amerikan Doları bulundu. Aramalarda duvarlara asılı halde onlarca tablonun yanı sıra aralarında saat ve tesbihlerin de olduğu eşyalar da bulundu.
(FOTOĞRAFLI)
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