Oktar'ın yaşadığı villa ile ilgili detaylar

Çağatay KENARLI / İstanbul,(DHA) İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin Adnan Oktar ve grubuna yönelik yaptığı operasyonda gözaltına alınanların sayısı 185'e yükseldi. Mali polis, iddiaya göre Oktar'ın yaşadığı villayı varislerinden yıllık olarak kiralayan ve parasını peşin olarak banka üzerinden ödeyen Semih Marangozoğlu ve eşi Tülin Işıldar Marangozoğlu'nun da gözaltına aldığı öğrenildi. Ayrıca, Adnan Oktar'a yakınlığı ile bilinen Aylin Atamaca ve Tarkan Yavaş'ın da aralarında bulunduğu firari 50 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

OKTAR'IN İSTEDİĞİ ARAŞTIRMALARI YAPAN 2 POLİS GÖZALTINDA

Oktar'a operasyon kapsamında Üsküdar'da görevli 2 polis memuru da gözaltına alındı. İddiaya göre, gözaltına alınan polis memurlarının O.Ö. ve O.U.'nin Adnan Oktar'ın istekleri doğrultusunda emniyet sisteminden bazı kişiler hakkında araştırma yaptıkları ileri sürüldü.

VİLLA'NIN BAHÇESİNDEKİ KAZILARDA BİRŞEY BULUNAMADI

Polis, Adnan Oktar'ın yaşadığı Üsküdar'daki villada iş makinalari yardımıyla kazı yaptırdı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde villanın bahçesine yapılan aramalarda dedektör köpeklerde kullanıldı. Polis ekipleri bahçede silah, para ve ceset arama işlemleri yaptı. 2 gün boyunca devam eden kazı çalışmalarında villanın bahçesinden bir şey bulunamadı.