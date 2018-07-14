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Oktay'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması hemşehrilerini gururlandırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 14:33 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Yozgat'ın Çekerek ilçesine bağlı Bayındırhüyük köyündeki hemşehrileri, yörenin geleneksel yemeği hedik ikramında bulundu - Çekerek Belediye Başkanı Bedrettin Bozkurt: - "Fuat ağabey bizim için her zaman rol model olacak"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesiyle Fuat Oktay'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı görevine getirilmesi, Yozgat'ın Çekerek ilçesine bağlı Bayındırhüyük köyündeki hemşehrilerini gururlandırdı.

Çekerek Belediye Başkanı Bedrettin Bozkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Oktay'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmasının kendilerini ve ilçe halkını gururlandırdığını söyledi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde olduklarını anımsatan Bozkurt, "Türkiye 2 yıl önce 15 Temmuz gecesi bir şer gecesi yaşadı. Bu şer gecesini Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın 'meydanlara inin' önderliğinde hayra çevirdi. O gün iki Yozgatlı vardı. Biri Külliye'de bugün Cumhurbaşkanı Yardımcımız olan Fuat Oktay ağabeyimizdir. İkincisi ise Meclisteki Bakanımız Bekir Bozdağ idi." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra ikinci ismin Çekerek ilçesinden olmasının kendileri için onur kaynağı olduğunu dile getiren Bozkurt, "Fuat ağabey bizim için her zaman rol model olacak. Gençlerimizin yetişmesinde okullarımızda motivasyon kaynağı olacak. Bugün de Bayındırhüyük köyümüz onun önemli bir mevkide bulunmasından dolayı kültürümüz olan hedik yapıp halkımıza ikram ediyor." diye konuştu.

Bayındırhüyük köyünden Yaşar Işıklı da yörede bulgur kaynatma mevsimi olduğunu belirterek, bu işi yapan kadınların, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın bu göreve getirilmesi dolayısıyla hedik kaynatma fikrini ortaya attıklarını söyledi.

Işıklı, "Köyde nohut, kurufasulye ve buğday ile hedik kaynatıp ilçeye getirerek vatandaşlarımıza ikram ediyoruz. Afiyet olsun." ifadesini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay hedik ikramı Yozgat

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