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"Oku" dergisi tek ciltte toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 17:32 | Son Güncelleme

İlk sayısı 1961'de çıkarılan ve 1980 darbesine kadar yayınlarına devam eden dergiden öne çıkan kısımları seçilerek hazırlanan eserde, derginin 1978'e kadar olan sayılarından seçme bölümlere ve yazılara yer verildi - Damla Yayınevi Kurucusu Mehmet Doğru: - "Matbaacılığı, yayıncılığı ve hatta yazarlığı bu dergi sayesinde öğrendik. Dergi aynı zamanda milletimiz için de bir ışık kaynağı olmuştur" - Mihrabad Yayınları Genel Müdürü Hasan Hüseyin Doğru: - "Hacca gitmenin, İslami mecmuaların yasak olduğu 20 yılı aşkın bir fetret devri yaşadık. Bu devrin ardından güneş doğduğunda ilk yayınlanan dergilerden biri 'İslam'ın İlk Emri Oku' mecmuası oldu. Bu dergiyi ihya etmek, unutmamak ve unutturmamak amacıyla dergiyi bir cilt halinde topladık"

İSTANBUL (AA) - Türkiye İmam Hatip Okulu Mezunları Cemiyeti tarafından yaklaşık 20 yıl boyunca çıkarılan "İslam'ın İlk Emri Oku" dergisi tek ciltte toplandı.

İlk sayısı 1961'de çıkarılan ve 1980 darbesine kadar yayınlarına devam eden derginin öne çıkan kısımları seçilerek hazırlanan eser, Damla Yayınevi'ne bağlı Mihrabad Yayınları tarafından basıldı.

Büyük ölçüde Ahmet Baltacı arşivinden yararlanılarak hazırlanan eserde, derginin 1978'e kadar olan sayılarından seçme bölümlere ve yazılara yer verildi.

Derginin kurucuları arasında yer alan ve daha sonra Damla Yayınevi'ni kuran Mehmet Doğru, eserin Milli Türk Talebe Birliği Konferans Salonu'nda yapılan tanıtım toplantısında konuştu.

Doğru, 1960 darbesinin ardından çıkarmaya başladıkları derginin 1980 darbesine kadar aralıksız olarak okuyucuyla buluşturulduğunu söyledi.

"İslamın İlk Emri Oku" mecmuasının bir nesil için okul vazifesi gördüğüne işaret eden Doğru, "Matbaacılığı, yayıncılığı ve hatta yazarlığı bu dergi sayesinde öğrendik. Dergi aynı zamanda milletimiz için de bir ışık kaynağı olmuştur. Türkiye'nin dört bir yanında herkes bu mecmuaya dört elle sarıldı ve abone sayısını artırmak için gayret etti. Bu sayede devrin şartlarına göre çok iyi bir sayıya ulaştık." diye konuştu.

Damla Yayınevi ve Mihrabad Yayınları Genel Müdürü Hasan Hüseyin Doğru da Mihrabad Yayınları'nın kültür, sanat, tarih ve edebiyat yayınları yapmak üzere kurulduğunu dile getirdi.

Doğru, Damla Yayınevi'nin kökünün "Oku" mecmuasına dayandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Babam Mehmet Doğru, 'Oku' mecmuasının İstanbul'daki baskılarıyla ilgilenirken yayıncılık işini öğreniyor ve daha sonrasında Damla Yayınevi'ni kuruyor. Oku mecmuası bugün faaliyette olan pek çok yayınevi için tohum vazifesi gördü. 'Oku', en uzun süre yayınlanan en istikrarlı dergilerden biri. Hacca gitmenin, İslami mecmuaların yasak olduğu 20 yılı aşkın bir fetret devri yaşadık. Bu devrin ardından güneş doğduğunda, ilk yayınlanan dergilerden biri 'İslam'ın İlk Emri Oku' mecmuası oldu. Necip Fazıl'ın 'Büyük Doğu', Nurettin Topçu'nun 'Hareket', Sezai Karakoç'un 'Diriliş'i gibi öncü dergiler var. 'Oku' mecmuası da bu dergiler gibi önemli dergisinde yer alıyor. Bu dergiyi ihya etmek, unutmamak ve unutturmamak amacıyla dergiyi bir cilt halinde topladık."

Mihrabad Yayınları Yayın Yönetmeni Mehmet Nuri Yardım ise "İslam'ın İlk Emri Oku" dergisinde en çok dikkatini çeken hususun, bütün ümmete aynı gözle bakılması olduğunu aktardı.

Yardım, derginin kucaklayıcı bir üsluba sahip olduğuna dikkati çekerek, hazırlanan cilt sayesinde yeni nesillerin de dergiden ve o dönemlerden haberdar olabileceğini ifade etti.

Konuşmaların ardından Mustafa Uzunpostalcı, Hasan Tekelioğlu, Mustafa Ateş ve Hayrettin Karaman'ın yer aldığı bir panel gerçekleştirildi.

Toplantıya ayrıca, Hasan Basri Bilgin, Talip Arışahin, Ahmet Baltacı, Mehmet Ali Sarı, Muammer Kiraz, Mümin Çevik, Ramazan Apaydın ve Şaban Akpınar dergi ekibinde camiasında yer alan isimler de katıldı.

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