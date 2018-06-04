Okuduğu roman hayatını kararttı! Eşinin ihanetini kitaptan öğrendi

16 yıllık evli ve 2 çocuk annesi kadın bir gün bir kitap okudu ve hayatı değişti. 2 çocuk annesi bir kadın, okuduklarına önce inanamadı, sonra soluğu mahkemede aldı. Çünkü o kadın, eşinin ihanetini okuduğu kitaptan öğrendi.

KİTAPTAKİ HİKAYE KENDİ HAYATIYDI



Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, 16 yıllık evli, 2 çocuk annesi kadın mahkemeye verdiği dilekçede olayı anlattı. Kadın tesadüfen bir roman okumuştu. Romanın yazarı bir kadındı. Kitap 2 evli insanın eşlerini aldatmasını anlatıyordu. 2 çocuk annesi kadının iddiasına göre, kitaptaki erkek karakter kendi eşiydi. Yazar, kadının kocasını, kendisini ve çocuklarını anlatıyordu. Erkek karakterin tüm özellikleri, F.G. isimli kadının eşiyle uyumluydu. Hatta babasının denizde boğulduğuna varana kadar. Kitapta anlatılan evin özellikleri de birebir F.G. isimli kadının eviyle aynıydı.

İHANETİ KİTAPTAN ÖĞRENDİ



Boşanma davası açan kadının iddiasına göre, eşi onu yazarla aldatmıştı. Yazar kadın da, evli bir erkekle yaşadıklarını kitaplaştırmıştı. İhaneti kitaptan öğrenen kadın, boşanma davasının yanı sıra 100 bin lira tazminat ve iki çocuğu için 3 bin lira tazminat talep etti.

