Okudukları kitapları anlatmada yarıştılar

Ordu’nun Fatsa ilçesinde "Bir Kitap Da Sen Anlat Yarışması" düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği yarışmaya tüm ilkokullar katıldı. Yarışmada öğrenciler özenle okudukları kitapları jüri karşısında en iyi şekilde anlatmaya çalıştı.

Fatsa Halk Eğitim Merkezinde yapılan yarışmada öğrenciler büyük bir özgüvenle sahneye çıkarak hitabet hünerlerini sergiledi. Yarışma sonucunda Cahit Zarif Anadolu Lisesi öğrencilerinden Sudenaz Şerbetçi Topur birinci oldu.