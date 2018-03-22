Okul arkadaşlarından TBMM Başkanı Kahraman’a sürpriz ziyaret

Karabük Valisi Kemal Çeber, çocukluğunu ve ilk gençlik yıllarını Karabük’te geçiren, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın okul arkadaşlarını bularak sürpriz ziyaret yaptı.

Vali Çeber, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın çocukluk arkadaşları Enver Demirbaş, Erkan Erhal, Enver Özkazanç ve Kemal Yalçın’a ulaşarak onlarla birlikte Meclis Başkanına makamında sürpriz yaptı.

Okul arkadaşlarını karşısında görünce oldukça duygulanan Başkan Kahraman ve arkadaşları okul yıllarına ilişkin anıları birlikte yâd ettiler. Keyifli geçen ziyarette Vali Çeber, arşiv taraması yapılarak özel olarak hazırlanan Karabük’ün 1950’li yıllarında çekilmiş fotoğraflar ile aynı noktalardan çekilmiş günümüze ait fotoğrafların yer aldığı albümü Kahraman’a hediye etti.

Yaklaşık 3,5 saat süren ziyarette çocukluk anıları yanı sıra Karabük üzerine derin sohbetler edilen toplantıda TBMM Başkanı İsmail Kahraman, nezaketi ve kadirşinaslığından dolayı Vali Kemal Çeber’e teşekkür etti.

Vali Çeber, ise Karabük’e olan sevgisini sık sık dile getirerek, tüm Karabüklü hemşerilerine selamlarını ileten TBMM Başkan Kahraman’a kendilerini Karabük’te misafir etmekten şeref duyacaklarını ve Karabüklülerin buna çok sevineceğini ifade ederek Karabük’e davet etti.