Okul bahçelerine kilitli parke taşı döşendi

Şanlıurfa’nın Akçakale İlçe Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan’ın talimatıyla Yukarubeydaş İlk ve Ortaokulunun bahçesine kilitli parke taşı döşendi. Bahçedeki olumsuz görüntülerden kurtulan öğrenciler, nezih bir ortama kavuşmanın sevincini yaşadı.

Toprak olan okul bahçesinde yağışlı havalarda oluşan çamur nedeniyle öğrencilerin kullanabileceği alanın daralması ve görüntü kirliliği şikayeti üzerine Akçakale Belediyesi harekete geçti. Akçakale Belediyesi Fen işleri Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Yukarubeydaş İlk ve Ortaokul bahçesine bin 300 metrekare kilitli parke taşı döşenerek, güzel bir görünüme kavuşturuldu. Okul yöneticileri ve öğrenciler, bu hizmetlerinden dolayı Başkan Ayhan’a teşekkür etti. Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, geleceğin teminatı olan çocukların daha nitelikli ortamlarda eğitim görmeleri için bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da üzerine düşeni yapmayı sürdüreceğini söyledi.

Okul bahçesine döşenen kilit parke sonrası olumsuz ortamdan kurtulan öğrencilerin yüzüne yansıyan mutluluğun her şeye bedel olduğunu ifade eden Ayhan, “Belediye olarak okullarımıza her türlü desteği vermeye hazırız. Çocuklarımıza sunacağımız katkı, geleceğimize yaptığımız en önemli yatırımdır. Bu bilinçle eğitim ve öğretime ayrı bir önem veriyoruz” diye konuştu.