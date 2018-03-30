HABER

Okul bahçelerine kilitli parke taşı döşendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 13:10 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Akçakale İlçe Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan’ın talimatıyla Yukarubeydaş İlk ve Ortaokulunun bahçesine kilitli parke taşı döşendi.

Okul bahçelerine kilitli parke taşı döşendi

Şanlıurfa’nın Akçakale İlçe Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan’ın talimatıyla Yukarubeydaş İlk ve Ortaokulunun bahçesine kilitli parke taşı döşendi. Bahçedeki olumsuz görüntülerden kurtulan öğrenciler, nezih bir ortama kavuşmanın sevincini yaşadı.
Toprak olan okul bahçesinde yağışlı havalarda oluşan çamur nedeniyle öğrencilerin kullanabileceği alanın daralması ve görüntü kirliliği şikayeti üzerine Akçakale Belediyesi harekete geçti. Akçakale Belediyesi Fen işleri Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Yukarubeydaş İlk ve Ortaokul bahçesine bin 300 metrekare kilitli parke taşı döşenerek, güzel bir görünüme kavuşturuldu. Okul yöneticileri ve öğrenciler, bu hizmetlerinden dolayı Başkan Ayhan’a teşekkür etti. Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, geleceğin teminatı olan çocukların daha nitelikli ortamlarda eğitim görmeleri için bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da üzerine düşeni yapmayı sürdüreceğini söyledi.
Okul bahçesine döşenen kilit parke sonrası olumsuz ortamdan kurtulan öğrencilerin yüzüne yansıyan mutluluğun her şeye bedel olduğunu ifade eden Ayhan, “Belediye olarak okullarımıza her türlü desteği vermeye hazırız. Çocuklarımıza sunacağımız katkı, geleceğimize yaptığımız en önemli yatırımdır. Bu bilinçle eğitim ve öğretime ayrı bir önem veriyoruz” diye konuştu.

Okul bahçelerine kilitli parke taşı döşendi

TSK duyurdu: 1 asker şehit TSK duyurdu: 1 asker şehit
Art arda depremler! Okullar tatil edildiArt arda depremler! Okullar tatil edildi
Çiftlik Bank'ın 'beyin takımı' deşifre edildi!Çiftlik Bank'ın 'beyin takımı' deşifre edildi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

'Tosuncuk'un yeni bombası'

'Tosuncuk'un yeni bombası'

Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin

Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

Survivor 2018'de iletişim ödülü hangi takım kazandı? Survivor'da gözyaşlarını tutamadılar

Survivor 2018'de iletişim ödülü hangi takım kazandı? Survivor'da gözyaşlarını tutamadılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Liseli, okul arkadaşına mezarlıkta kabusu yaşattı

Liseli, okul arkadaşına mezarlıkta kabusu yaşattı

'Tatmin olamadım' diye bıçakladı! Şoke eden savunma

'Tatmin olamadım' diye bıçakladı! Şoke eden savunma

CHP’li vekil Facebook'tan canlı yayın yaparken emojileri açık unutunca olanlar oldu!

CHP’li vekil Facebook'tan canlı yayın yaparken emojileri açık unutunca olanlar oldu!

FETÖ'den yakalanan şike davası hakimi Bursa'da yakalandı!

FETÖ'den yakalanan şike davası hakimi Bursa'da yakalandı!

Son dakika gelişmesi! Şırnak'ta operasyon başlatıldı!

Son dakika gelişmesi! Şırnak'ta operasyon başlatıldı!

Kandil’den teröristlere korkunç talimat: Yakalanırsanız...

Kandil’den teröristlere korkunç talimat: Yakalanırsanız...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.