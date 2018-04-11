Okul bahçesinde bıçaklı kavga: 1 yaralı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir ortaokul bahçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan öğrenci hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçe merkezindeki bir ortaokulda eğitim gören M.Ç. (13) ve arkadaşı T.A. (13) arasında, okulun bahçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda T.A. göğsünden bıçakla yaralandı.
Ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan T.A. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. T.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
M.Ç. Çubuk Çocuk Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.
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