Çankırı Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Okudukça Yol Alıyorum" projesi kapsamında, atıl durumdaki otobüs bir okulun bahçesinde kütüphane olarak hazırlanıp hizmete sunuldu.
Nevzat Ayaz Sosyal Bilimler Lisesinin bahçesinde atıl durumda olan otobüs 3 aylık çalışma sonucu kütüphaneye dönüştürülerek 30 Ağustos İlkokulunun bahçesine yerleştirildi.
Otobüs Kütüphane, okul bahçesinde düzenlenen törenle öğrencilerin hizmetine açıldı.
İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, açılışta yaptığı konuşmada "Gençlik çağında kitap ile buluşmak hepimizin arzusudur. Hayatı, yaşamı okuyabilmek, dünyaya dair fikirler ortaya koyabilmek kitaba ulaşmakla mümkündür." dedi.
Okuldaki kütüphane eksiğinin giderilmesi için atıl vaziyette bulunan otobüsün kütüphaneye dönüştürüldüğünü anlatan Öztürk, şöyle konuştu:
"Şu an okul bahçesinde fiziki görünümüyle yol almaya, içine öğrenciler almaya hazır kütüphane var. Bahçe dizaynı, dekoratif görünümüyle de çocukların ilgisini çekecektir. Böyle bir kütüphanede kitap okumaya başlamak belki başlangıç olarak güzel, ilerleyen dönemlerde kitap okuma alışkanlığının çocuklarımızda bu farkındalığı oluşturmak anlamında da güzel bir çalışma olduğu aşikardır. Gençlerimiz buradan aldığı kitapları en güzel şekilde okuyacaklar, bir arı misali çiçeklerden polenleri alıp balı ortaya koyacaklar."
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