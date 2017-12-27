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Okul bahçesinde pompalı dehşet: 7 çocuk yaralı

GÜNCEL HABERLERİ | 27.12.2017 21:17 | Son Güncelleme 5 saat önce

Gaziantep'te bir ortaokulun bahçesinde top oynayan çocuklara pompalı tüfekle ateş açıldı. Olayda 5'i öğrenci 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil ilçesi Hacıbaba Mahallesi Farabi Sokak’ta bulunan Nezihe Osman Atay Ortaokulu’nun bahçesinde top oynayan çocuklara doğru pompalı tüfekle ateş açıldı. Kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından açılan ateş sonucu bahçede bulunan 5'i öğrenci toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar, seslerin üzerine olay yerine gelen vatandaşlar ve çocukların yakınları tarafından özel araçlarla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, tüfekli saldırgan ise olayın ardından kaçarak, kayıplara karıştığı bildirildi. Polis olay yerinde inceleme yaptı. Saldırganın V.K isimli şahsın olduğunu tahmin edilirken, şahsın yakalanması için çalışma yürütülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep öğrenci pompalı

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
günümüz türkiyesi merak ettigim bir seu var AKP liler mutlumu acaba ?
yazıklar olsun çocuklardan ne istiyorlar
Bizim zamanimizda toplarimiz kesilirdi..
o varya ooooo millete artik silahlanin diyen o kendini iyi biliyor dunkk
öğrenciye eski okul disiplini şart öğretmene eğitim daha çok şart
Yahu Türkiye'de silahlanmak ve istediğin yerde istediğin zaman kullanmak ne kadar kolay. Neymiş cezası veriliyormuş. İnsanlar yaralanıp öldürüldükten sonra cezalandırmanın bu insanlara ne faydası var? Önemli olan bu olayların önüne geçebilmek be gerekli önlemleri almaktır.
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