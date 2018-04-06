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Okul bahçesinde servisin altında kalarak ölen Emine, toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 17:02 | Son Güncelleme

BARTIN'da, sürücüsünün okul bahçesinde manevra yaptığı servis aracının altında kalan özel eğitim sınıfı öğrencisi Emine Çetinbal (9), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN'da, sürücüsünün okul bahçesinde manevra yaptığı servis aracının altında kalan özel eğitim sınıfı öğrencisi Emine Çetinbal (9), gözyaşları arasında toprağa verildi. Anne Gönül Çetinbal, cenaze töreninde "Ben seni 'Okuyasın' diye gönderdim. Sen tabutla geldin" deyip, gözyaşı döktü. Olay, dün Şehit Gürdal Çakır İlkokulu'nun bahçesinde meydana geldi. Öğrencileri almak için gelen sürücü, servis aracıyla manevra yaptığı sırada, oyun oynayan özel eğitim sınıfı öğrencisi Emine Çetinbal'a çarptı. Olay yerinde yaşamını yitiren Çetinal'ın cansız bedeni, morga konuldu. Emine Çetinbal'ın cenazesi, bugün hastanenin morgundan alınarak, Kayadibikavlak köyündeki evinin önüne getirildi. 5 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren baba Tevfik Çetinbal (52), tek çocuğunun ölümünün üzüntüsünü yaşarken, yakınları teselli etti. Dua edilmesinin ardından küçük kızın cenazesi camiye götürüldüğü sırada anne Gönül Çetinbal (35) ise "Yavrum, nereye gidiyorsun? Çocuğum benim nereye gidiyorsun? Beni bırakma kızım. Seni ben 'Okuyasın' diye gönderdim. Sen tabutla geldin" diyerek, uzun süre gözyaşı döktü. Kalaygöz Mahallesi Camii'nde kılınan cenaze namazına Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir, öğretmenler, öğrenciler, küçük kızın ailesi ve yakınları ile Bartınlılar katıldı. Baba Çetinbal, kızının cenaze namazı kılınırken, otomobile oturtuldu. Emine Çetinbal'ın cenazesi, götürüldüğü köy mezarlığında toprağa verildi. 'KAZA SIRASINDA TELEFONLA KONUŞTUĞUNU DUYDUK' Emine Çetinbal'ın amcası Ahmet Çetinbal, servis sürücüsünün kaza sırasında cep telefonuyla konuştuğunu ileri sürerek, "Şoförün o sırada telefonla konuştuğunu duyduk. Öğrenciyi okul bahçesinde öğretmenler bindiriyordu. 2 tane öğretmen varmış dışarıda, bunlar hiç fark etmemiş. Şimdi şikayetçi olduk. Adalete güveniyoruz" dedi. İDARECİLER VE ÖĞRETMENLER HAKKINDA SORUŞTURMA Öte yandan Bartın Milli Eğitim Müdürlüğü'nce Şehit Gürdal Çakır İlkokulu'nun idarecileri ve ilgili öğretmenler hakkında idari soruşturma başlatıldığı belirtildi. Servis sürücüsü Mustafa B.'nin ise jandarmadaki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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