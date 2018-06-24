HABER

Okul bahçesine araçla girme kavgası

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 11:58 | Son Güncelleme

Adana'da oy kullanan yaşlı yakınını almak için okul bahçesine araçla giren sürücü ile kendisine tepki gösterip küfrettiği ileri sürülen kişi arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı

Adana'da oy kullanan yaşlı yakınını almak için okul bahçesine araçla giren sürücü ile kendisine tepki gösteren kişi arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Yüreğir ilçesi Yamaçlı Mahallesi'ndeki Vali Ziyapaşa Anadolu Lisesinde oy kullanan yaşlı yakınını almak için otomobiliyle okulun bahçesine giren sürücü, kendisine tepki gösterip küfrettiği iddia edilen kişiyle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine sürücü ile yakınları, kavga ettikleri kişiyi darbetti.

Yaralanan kişi ile baygınlık geçiren bir kadın hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.

PARTNERTitreşimli kilot sosyal medyayı salladı!Titreşimli kilot sosyal medyayı salladı!
Bodrum sandığa gitti plajlar boş kaldıBodrum sandığa gitti plajlar boş kaldı
Niğde’de 2 seyyar seçim sandığında 27 engelli oyunu kullandıNiğde’de 2 seyyar seçim sandığında 27 engelli oyunu kullandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana kavga Okul otomobil seçim yaşlı

En Çok Okunan Haberler

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Muharrem İnce ve Maltepe açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Muharrem İnce ve Maltepe açıklaması

Bugün bunlar yasak! Seçim yasakları nelerdir?

Bugün bunlar yasak! Seçim yasakları nelerdir?

Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı

Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı

Suudi Arabistan'da bir ilk!

Suudi Arabistan'da bir ilk!

Seçimde hava nasıl olacak? Seçimde nasıl oy kullanacağız?

Seçimde hava nasıl olacak? Seçimde nasıl oy kullanacağız?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ağrı Valiliği'nden Leyla açıklaması! 'Çalışmalara ara verildi' iddiası yalanlandı

Ağrı Valiliği'nden Leyla açıklaması! 'Çalışmalara ara verildi' iddiası yalanlandı

Günlük burç yorumları: 24 Haziran Pazar İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 24 Haziran Pazar İrem Su'dan burç yorumları

Mezarlıkta dehşete düşüren tabela!

Mezarlıkta dehşete düşüren tabela!

Seçimde hava nasıl olacak? Seçimde nasıl oy kullanacağız?

Seçimde hava nasıl olacak? Seçimde nasıl oy kullanacağız?

Almanya'dan dikkat çeken açıklama: 1177 FETÖ'cü iltica için başvurdu!

Almanya'dan dikkat çeken açıklama: 1177 FETÖ'cü iltica için başvurdu!

İzmir'de Muharrem İnce mitingi öncesi Erdoğan'a küfreden 6 kişi tutuklandı!

İzmir'de Muharrem İnce mitingi öncesi Erdoğan'a küfreden 6 kişi tutuklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.