HABER

Okul bahçesine Çanakkale'yi kurdular

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 15:58 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde TÜBİTAK Bilim Fuarı kapsamında öğrenciler okul bahçesinde Çanakkale Şehitler Abidesi, Nusret mayın gemisi, siperler ve Seyit Onbaşı'nın minyatürlerini yaparak, Çanakkale ruhunu canlandırdı.

Ahmet DAĞLI SANDIKLI(Afyonkarahisar),(DHA) AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde TÜBİTAK Bilim Fuarı kapsamında öğrenciler okul bahçesinde Çanakkale Şehitler Abidesi, Nusret mayın gemisi, siperler ve Seyit Onbaşı'nın minyatürlerini yaparak, Çanakkale ruhunu canlandırdı. Sandıklı Cumhuriyet Ortaokulu'nda Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) desteğiyle Bilim Fuarı düzenlendi. Fuarın açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Karaosman, Sandıklı Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Koray Gürpınar, daire amirleri, okul müdürleri, öğrenci, öğretmen ve çok sayıda vatandaş katıldı. Halk oyunları gösterisi ve protokol konuşmaları sonrası kurdele kesilerek Bilim Fuarı'nın açılışı yapıldı. Sonrasında protokol üyeleri öğrencilerin çalışmalarını inceledi. Sosyal bilgiler dersi kapsamında öğretmen Ahmet Çolakoğlu öncülüğünde öğrencilerin Çanakkale Deniz Zaferi'ni anlatan minyatür çalışma ise katılımcıları hem duygulandırdı, hem gururlandırdı. Öğrenciler strafordan Çanakkale Şehitler Abidesi ve savaşta şehit düşen Sandıklı nüfusuna kayıtlı askerlerin isimlerinin yazılı olduğu mezar taşları, Seyit Onbaşı ve Nusret mayın gemisiyle çeşitli malzemelerden Türk siperlerini yaptı. Öğrenciler asker kıyafeti ve oyuncak tüfeklerle Şehitlik Abidesi'nde fuar boyunca nöbet tuttu. Ahmet Çolakoğlu, Okulumuzun bilim fuarı etkinliği çerçevesinde Çanakkale ruhunu yaşatmak istedik. Bir nebze de olsun öğrencilerimiz, velilerimiz bunu görsün, hoşlarına gitsin. Geneli öğrencilerimizle yaptığımız bir çalışma. Mümkün olduğu mertebe Seyit Onbaşı, Nusret mayın gemisi, sembolik Çanakkale'de ilçemizden şehit olan şehitlerimizin isimleri yazılı taşlar var dedi.

Büyük operasyon! Çok sayıda isim hakkında yakalama kararıBüyük operasyon! Çok sayıda isim hakkında yakalama kararı
Mezuniyet töreni kabus oldu! Herkes telefona sarıldıMezuniyet töreni kabus oldu! Herkes telefona sarıldı
Komutan skandalı! İhbar mektubu sonu olduKomutan skandalı! İhbar mektubu sonu oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emekli ikramiyeleri o tarihte ödenecek!

Emekli ikramiyeleri o tarihte ödenecek!

Ve şok kararı açıkladılar! Talisca...

Ve şok kararı açıkladılar! Talisca...

CHP cumhurbaşkanı adayını belirlemek için toplanıyor

CHP cumhurbaşkanı adayını belirlemek için toplanıyor

Devlet Bahçeli'nin olay yaratacak FETÖ iddiasına Başbakan'dan ilk yorum

Devlet Bahçeli'nin olay yaratacak FETÖ iddiasına Başbakan'dan ilk yorum

WhatsApp kullananlar şimdi gerçekten yandı: Artık mesajlaşırken...

WhatsApp kullananlar şimdi gerçekten yandı: Artık mesajlaşırken...

Skandalın böylesi! Ofis ortasında bir anda soyunmaya başlayıp...

Skandalın böylesi! Ofis ortasında bir anda soyunmaya başlayıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tramvayda insanlık dersi veren genç Iraklı çıktı

Tramvayda insanlık dersi veren genç Iraklı çıktı

Taksicilerin UBER'e karşı yeni hamlesi: 'Lüks' otobüs

Taksicilerin UBER'e karşı yeni hamlesi: 'Lüks' otobüs

Canan Karatay ramazan ayı uyarısı: Tuzlu su için...

Canan Karatay ramazan ayı uyarısı: Tuzlu su için...

Seçmen sorgulama aracı açıldı! 2018 erken seçim için YSK'da seçmen sorgulama nasıl yapılır?

Seçmen sorgulama aracı açıldı! 2018 erken seçim için YSK'da seçmen sorgulama nasıl yapılır?

Merasim Sokak saldırısının faili Menafi Beyazıt Şırnak’ta öldürüldü!

Merasim Sokak saldırısının faili Menafi Beyazıt Şırnak’ta öldürüldü!

Antalya'da feci kaza! 4 turist hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Antalya'da feci kaza! 4 turist hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.