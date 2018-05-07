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Okul bahçesine kurulan parkurda trafik eğitimi gördüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 22:39 | Son Güncelleme

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Haftası kapsamında, Sarıyer Kumköy Ferhan Bedii Feyzioğlu İlkokulu’nda, öğrencilere okul bahçesinde kurulan trafik parkurunda eğitim verdi. Etkinlikte, başarılı öğrencilere ‘jandarma trafik gönüllüsü’ kimliği verildi

İSTANBUL (AA) - Sarıyer Kumköy Ferhan Bedii Feyzioğlu İlkokulu öğrencileri, okul bahçesine kurulan trafik parkuruyla hem eğlenceli vakit geçirdi hem de trafik kurallarını öğrendi. ‘İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nın ‘Trafik Haftası’ kapsamında okul yetkilileriyle birlikte organize ettiği programda, başarılı öğrencilere ‘jandarma trafik gönüllüsü’ kimliği verildi.

Trafik Haftası, ülke genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Sarıyer Kumköy Ferhan Bedii Feyzioğlu İlkokulu’nda okul bahçesine kurulan trafik parkuruyla öğrenciler trafik eğitimi gördü. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nın, okul yetkilileriyle birlikte düzenlediği etkinlikte, öğrencilere trafik kuralları uygulamalı olarak anlatıldı.

Öğrenciler, eğitim boyunca parkurda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na ait akülü bisikletleri kullandı. Eğitimde, öğrencilere sesli trafik işaretlerinin önemi ve trafik görevlilerinin uyarılarının dikkate alınması gerektiği anlatıldı.

Öğrencilere aynı zamanda, yayaların ve seyir halindeki sürücülerin, çevreden gelen seslere karşı nasıl duyarlı olacağı konusunda bilgi verildi.

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